Carlos Daniel Casares, nuevo director de gabinete de Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha insultado a OKDIARIO en repetidas ocasiones. «¡Sois un panfletillo de la ultraderecha!», aseguró a través de su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter. Casares también ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que llamó, entre otras cosas, «mezquino», «rastrero» o «majadero».

El último Consejo de Ministros del 2025 tuvo como gran novedad la presencia de Elma Saiz como nueva portavoz del Ejecutivo. Pero además, en aquella reunión se decidió, entre otras cosas, el nombramiento de Carlos Daniel Casares como director de gabinete de la ministra de Educación y Deportes.

De Casares se destacó que era licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid y posgraduado en Instituciones Europeas. También se especializó en Historia Contemporánea.

Sobre su vida política, La Moncloa subraya que el político del PSOE fue concejal de Valladolid durante 20 años, entre 1979 y 1999 durante los mandatos del socialista Tomás Rodríguez Bolaños y, brevemente ocupó un sillón en la oposición al popular Francisco Javier León de la Riva. Allí se ocupó del área de Juventud y Deportes, además de concejal de Distrito. Fue también presidente delegado de la Fundación Municipal de Deportes (FMD).

Otro de los cargos relevantes es el que desempeñó como secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entre 2018 y 2023. Allí coincidió con Milagros Tolón, que entonces era alcaldesa de Toledo, cuando ella ocupaba la vicepresidencia segunda de la FEMP. Por otro lado, indica que fue coordinador general técnico del Grupo Socialista desde septiembre de 2023.

«Alentando a los fascistas»

Esa actividad laboral no ha impedido a Casares ser un usuario activo en redes sociales. El nuevo director de gabinete de la ministra respondió a un vídeo de OKDIARIO en el que se podían escuchar gritos de «Hijo de puta» o de «Pedro Sánchez dimisión» al paso del presidente del Gobierno desfile militar del Día de la Hispanidad del pasado 12 de octubre, hace apenas unas semanas.

«Ahí estáis, alentando a los fascistas desde OKDIARIO», espetaba Casares a través de un mensaje de la red social X. «Sois un panfletillo de extrema derecha», afeaba el político socialista.

Las respuestas del flamante nuevo director de gabinete de Tolón están plagadas de insultos a este medio y a su director, Eduardo Inda. Casares respondió a su columna semanal del pasado 21 de diciembre llamándolo «don Pantuflo» y con insultos como: «Usted es un tonto a las tres».

El ex concejal vallisoletano mostró su discrepancia con otra información publicada por OKDIARIO y de la que otros medios nacionales e internacionales también se hicieron eco. Y es que Sánchez fue excluido de la reunión clave de los líderes mundiales en Egipto sobre el acuerdo de paz en Gaza. Sin embargo, Casares aseguró: «Sois patéticos, mentís a espuertas». «¿Por qué engañáis tanto, truhanes? ¡Sois coleccionistas de bulos!», espetó en redes el dirigente socialista.

Insultos a Feijóo: «¡Mezquino, majadero!»

Casares no sólo dirigió sus insultos hacia este medio, sino que también se despachó a gusto con Feijóo. El jefe de gabinete de la ministra de Educación respondió a un vídeo del líder del PP en el que pedía responsabilidades tras conocerse que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, había firmado en la embajada de España un documento en el que renunciaba al poder a cambio de poder abandonar el país rumbo a Madrid.

«Retráctese, señor Feijóo, no sea usted majadero, la derecha democrática no puede tener un líder bocachanclas como usted», escribió Casares apenas unas horas después de que el presidente popular publicase ese vídeo.

Este verano, respondió a un mensaje con un discurso del líder del PP: «¡Feijóo es un personaje mezquino y rastrero!». «Si quiere parecerse a VOX, el electorado no quiere copias, quiere originales. ¡Está haciendo un discurso político que rentabilizará a Abascal!», le espetó.

Por otro lado, también se hizo eco de una entrevista al ex presidente de la Xunta de Galicia, y le atacó asegurando que «piensa el ladrón que todos son de su misma condición». Le acusó de ser «encubridor de uno de los mayores narcos de Galicia» y ahora de estar «liderando la derecha española». «¡Usted es un farsante y un impostor!», concluyó.