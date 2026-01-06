Feijóo abandona el modelo Rajoy y toma las riendas de la política exterior del PP tras la captura de Maduro

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asumido en primera persona la estrategia respecto a la situación en Venezuela. Ello, después de que el pasado sábado la Administración de Donald Trump anunciara la detención del narcodictador chavista Nicolás Maduro. Feijóo marca así distancias con el abandono de la política exterior de Rajoy, su antecesor.

Lo anunció el pasado mes de julio durante la celebración del XXI Congreso nacional de los populares, que la política exterior del principal partido de la oposición la asumiría él en primera persona. Todo, porque «alguien que quiere ser primer ministro de España, presidente del Gobierno de España, ha de saber que cada vez la política exterior tiene mayor relevancia», sentenció Feijóo.

Una actitud, la del líder popular, que se ha visto reforzada este pasado fin de semana tras la emisión de un comunicado en el que trasladaba su postura sobre Venezuela casi 24 horas después de producirse la incursión de las fuerzas norteamericanas en el país hispano y tras la captura y detención, también, del presidente del régimen chavista junto a su esposa, Cilia Flores.

La postura de Feijóo de abanderar en primera persona la política internacional del PP choca de lleno con la mantenida anteriormente por su antecesor en el cargo, el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Mismo líder popular quien, bajo su mandato, delegó todas estas cuestiones en la figura de su entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.

En el equipo del líder del PP celebran ahora que el liderazgo de Feijóo sea tenido en cuenta por la Unión Europea al compartir su postura de que haya que trabajar por una transición liderada por Edmundo González Urrutia en Venezuela. También porque asuman los peligros de dar continuidad al chavismo manteniendo a Delcy Rodríguez al frente del país. Para los populares, que Europa comparta su misma visión «evidencia nuestra capacidad de influencia en la Comisión pese a no gobernar en España».

Feijóo, la única voz del PP

Fuentes del PP destacan la implicación directa del propio Feijóo en asuntos internacionales como lo es el caso de Venezuela. Todo ello a fin de reforzar su perfil como líder de la oposición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y una responsabilidad, no obstante, que mantiene compartida con el diplomático y ex secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro.

Nadie en su entorno se aventura a detallar cómo se fraguó en la mañana del domingo el comunicado del presidente del PP. Si lo hizo él solo desde su despacho en la séptima de Génova o si, por el contrario, contó con algunos de sus más estrechos colaborares como Castro o incluso el portavoz del partido en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP y miembro del Comité Ejecutivo de los populares, ha sido una de las voces más ausentes en consonancia con las directrices del partido. Fuentes próximas a su entorno apuntan a que, si bien es ella la voz del partido respecto a Venezuela, también lo es que el hecho de que, al no formar parte del «núcleo duro» de Feijóo, se queda fuera de la estrategia.

Dentro del partido, son muchos los que afirman que nadie entendería que personas ajenas a la dirección nacional del partido asumieran un papel que, a la vista de los hechos, sólo le compete a su presidente. Más aún, sostienen, cuando se trata de asuntos de una «envergadura tan amplia e internacional» como lo es el caso de Venezuela.

Evitar injerencias

La dirección nacional del partido pretende trasladar con el escrito de Feijóo la imagen de cohesión interna y claridad estratégica, sin injerencias de otras personalidades dentro del PP, que deben situarle como líder de la oposición y clara alternativa a Sánchez.

Un discurso, eso sí, que sostienen está dentro de la normalidad institucional que hasta la fecha ha venido manteniendo el líder de los populares. Es más, en conversaciones con este periódico son muchos los que descartan que se haya reaccionado tarde a la incursión de Trump en el país hispano.

«Todo requiere sus tiempos», apuntan voces del partido, «una respuesta sosegada, no impulsiva». «Del sosiego nace el comunicado», recalcan. Un escrito que reconocen define la estrategia y sentir de una oposición que ha de ser crítica con el régimen chavista y ha de estar centrada en la defensa de los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos y la celebración de los procesos electorales libres y transparentes.