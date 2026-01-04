Feijóo afirma que Delcy Rodríguez, «cómplice de la dictadura», no puede dirigir Venezuela

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que la vicepresidenta ejecutiva del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, «no puede» dirigir Venezuela porque ha sido «cómplice y protagonista de la dictadura, la corrupción y el saqueo» del país y representa su «pasado más oscuro».

Así lo ha dicho el dirigente político a través de un comunicado publicado en sus redes sociales en el que asegura que la continuidad de Delcy Rodríguez «no sería más que una operación de continuidad del régimen», cuando el pueblo venezolano «ya ha rechazado de forma inequívoca en las urnas».

Por ello, ha reiterado que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado representan «la vía democrática, pacífica y constitucional para que Venezuela recupere su libertad».

En la misiva, Feijóo reconoce que «un mal ha sido derrotado» y que la captura de Nicolás Maduro es «una buena noticia sin ambages».

«Un régimen dictatorial, represor, que ha provocado la ruina de un país rico, la destrucción de sus instituciones y el mayor éxodo de iberoamérica, ha sido descabezado; y millones de venezolanos a los que se arrebataron sus derechos, sus oportunidades y su país, respiran hoy con una nueva esperanza», ha dicho.

Ha denunciado, asimismo, que el Gobierno de España ha «renunciado a sus bazas diplomáticas y su liderazgo moral para enfrentarse a la tiranía de Maduro», y ha criticado que «la influencia y el respeto que España ha perdido en este proceso serán difíciles de recuperar».

«Todos los que creemos en nuestro país estamos llamados a mostrar la ejemplaridad de la que el Gobierno no ha sido capaz», ha incidido el presidente de los populares.

Feijóo ha reafirmado «los compromisos y los valores que España defiende» y ha incidido en su respeto al Estado de derecho, incluido el derecho internacional, «al que desde luego no pueden apelar quienes han tolerado, cuando no habilitado y ayudado, al régimen criminal de Maduro».

«Antes que nadie fue el propio régimen quien despreció el orden basado en reglas al robar las últimas elecciones e ignorar la soberanía del pueblo venezolano, sin olvidar los años de represión, tiranía y expolio. Revertirlo es, por tanto, imprescindible», ha reivindicado.

El presidente del PP también ha recordado a los miles de presos que están en las cárceles venezolanas, «entre ellos una veintena larga de ciudadanos españoles cuyo único delito ha sido desear la libertad y pelear por ella democráticamente».

Por ello, ha señalado que la cuestión del exilio debe atenderse, así como los intereses españoles en Venezuela: «Seremos firmes en su defensa, a menudo comprometida por las amistades peligrosas de parte de la izquierda española», ha incidido.