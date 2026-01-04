Así cayó Maduro: ‘apagón’ en Caracas y asalto relámpago de comandos estadounidenses

El Ejército de Estados Unidos tardó apenas 2 horas y 28 minutos, según datos oficiales del Estado Mayor, en ejecutar la Operación Resolución Absoluta que capturó de madrugada al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Una intervención que tuvo dos elementos clave: el apagón de «casi todas las luces de Caracas», dijo el propio Donald Trump, que supuso desactivar las defensas áreas del régimen bolivariano, y la penetración con gran destreza de una docena de helicópteros del Regimiento 160 de Operaciones Especiales de Aviación. A bordo de estos aparatos -pilotados por los Acechadores Nocturnos- iban los soldados de la Delta Force, la unidad antiterrorista de élite que cazó al tirano.

«La operación fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una acción que, francamente, sólo el Ejército estadounidense podía llevar a cabo», aseguró el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Dan Caine, en una rueda de prensa junto al presidente Trump y otros miembros del Gabinete en la residencia de Mar-a-Lago (Florida).

Caine subrayó la enorme complejidad de la misión, «una extracción tan precisa que implicó el despliegue de más de 150 aeronaves», desde 20 bases terrestres y marítimas diferentes, entre ellos cazas F-35, F-22 o F-18, aviones de alerta temprana E-2 o bombarderos estratégicos B-1, con el objetivo de «introducir una fuerza de interdicción en el centro de Caracas, manteniendo el factor sorpresa táctico». Las aeronaves se movieron a unos 30 metros sobre el nivel del mar hacia la capital.

El presidente del Estado Mayor Conjunto explicó que, a medida que la unidad de élite que capturó a Maduro se acercaba a Caracas, «el Componente Aéreo Conjunto comenzó a desmantelar y desactivar los sistemas de defensa aérea en Venezuela, empleando armas para garantizar el paso seguro de los helicópteros a la zona objetivo».

Nicolás Maduro esposado en las oficinas de la DEA en Nueva York.

De esta manera, una táctica SEAD/DEAD, de neutralización, dejó inoperativos los radares y las defensas aéreas, con ataques a los centros de control. También fueron bombardeados desde tierra, mar y aire distintos puntos estratégicos de Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira como Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira o la terminal aérea de Higuerote.

Con todo, los helicópteros del Regimiento 160 de Operaciones Especiales de Aviación de EEUU, que vuela helicópteros MH-60 y MH-47 modificados, fueron atacados mientras se dirigían hacia el complejo de Maduro, pero respondieron con «una fuerza abrumadora». No hubo ninguna baja, aunque una de estas aeronaves sí fue alcanzada.

Caine relató que la unidad especial llegó a las 2.01 hora local venezolana del sábado (6.01 GMT del sábado) a la «fortaleza» de Maduro, donde «descendió y se movió con velocidad, precisión y disciplina» –también ello fue determinante– hasta la aprehensión del tirano. La orden de ataque la había dado Trump a las 22.46 horas (hora de Washington, una hora más en Caracas) desde Florida, donde siguió la captura «en directo» como un «show televisivo».

«No cerró la puerta»

Sobre lo sucedido en el interior de la fortaleza del director, dio más detalles el propio Donald Trump, tanto en una entrevista previa en la cadena Fox como en su comparecencia de prensa. El presidente de EEUU reveló que la «fortaleza» tenía un «búnker de acero» y que Maduro intentó refugiarse en su interior, pero «lo agarraron y no logró cerrar la puerta». La actuación de los soldados de la Delta Force fue tan rápida que no tuvo tiempo de escapar. «Teníamos potentes sopletes preparados para atravesar el acero, pero no los necesitamos», aseguró Trump, no obstante. «Fue un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial», sentenció.

Mensaje de Trump en la red Truth Social con la foto de Maduro capturado.

Tras la captura de Maduro y su esposa, con personal del FBI acompañando a los soldados, fueron embarcados en un helicóptero y trasladados al USS Iwo Jima, buque de guerra estadounidense en el Caribe. A las 4.29, hora local de Caracas, ya se encontraban custodiados en su interior por personal de la DEA. Allí fue tomada la foto del dictador esposado, en chándal gris, y con los ojos y los oídos tapados que difundió Trump en la red Truth Social.

El presidente de EUUU también avanzó que Maduro y su esposa serían trasladados a Nueva York, donde el dictador está acusado de «conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos», declaró la fiscal general, Pamela Bondi. A su llegada a Nueva York, fue conducido a las oficinas de la DEA.

El propio Nicolás Maduro había alardeado pocos días antes de que su fortaleza era «infalible». Sin embargo, acabó siendo apresado un 3 de enero, la misma fecha en la que cayó hace 36 años el dictador panameño Manuel Antonio Noriega en otra operación del Ejército estadounidense, en este caso, denominada Causa Justa.

WATCH: Large explosions at Higuerote Airport, about 87 km (54 mi) east of Caracas pic.twitter.com/TCL7goWlQ3 — BNO News Live (@BNODesk) January 3, 2026

Precisamente, la Delta Forte también ayudó a capturar Noriega en enero de 1990. Además, esta unidad de operaciones especiales también participó en la invasión de la isla de Granada en 1983, apoyó a los Contras en Nicaragua, persiguió a Osama Bin Laden en las cuevas de Tora Bora (Afganistán) tras los atentados del 11-S y ejecutó el asesinato de Abu Bakr al Bagdadi, líder del ISIS.

Miembros de Delta Force se encontraban además entre la tripulación los helicópteros derribados durante la batalla de Mogadiscio de 1993, episodio que inspiró la película Black Hawk Down, recogió Efe.

La CIA y un infiltrado

En la Operación Resolución Absoluta contra Maduro también se implicaron la CIA, la NSA y la NGA. De hecho, según publicó el New York Times, la CIA recopiló información de una flota de drones furtivos y de un colaborador infiltrado que pudo acercarse a Maduro y monitorear sus movimientos.