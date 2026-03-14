Hoy, 14 de marzo de 2026, el cielo se presenta nuboso o cubierto en toda la provincia, con brumas y bancos de niebla en zonas altas. Las precipitaciones, que serán débiles a moderadas, se intensificarán en Vizcaya y Guipúzcoa, especialmente en forma de chubascos. Las temperaturas descenderán notablemente y el viento soplará de manera moderada en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias persistentes y ambiente fresco

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que promete lluvias inminentes. Con una temperatura que apenas alcanzará los 11 grados, el ambiente se sentirá pesado, especialmente con una humedad que roza el 90%. El viento soplará del norte a una velocidad suave, aunque las ráfagas podrían sorprender en algunos momentos, añadiendo un toque de frescura a la jornada.

Ya por la tarde, la situación no mejorará, ya que la lluvia persistirá, haciendo que los planes al aire libre se vean comprometidos. La temperatura descenderá a unos 8 grados y la sensación térmica podría ser aún más baja, rondando los 5. Con el sol oculto tras las nubes y una puesta que se anticipa a las 19:16, será un día para disfrutar de la calidez del hogar y dejar que la lluvia cante su melodía en las ventanas.

Nubes grises y chubascos intensos en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 9 grados, mientras el viento sopla del norte a una velocidad moderada, creando una sensación de frío que invita a abrigarse.

A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%, con chubascos intensos esperados tanto por la mañana como por la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados y la humedad alcanzará niveles elevados, lo que puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda para enfrentar este día inestable.

Guecho: cielo cubierto y lluvia persistente

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100%, lo que sugiere que será un día muy húmedo y pesado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados y la sensación térmica podría llegar a ser de 5 grados, lo que hará que la jornada se sienta fresca. A medida que avance la mañana, la lluvia persistirá y el viento del norte soplará a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Por la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. El cielo seguirá cubierto y la temperatura máxima alcanzará los 12 grados. Con una humedad relativa que puede llegar al 90%, el ambiente se sentirá aún más pesado. La salida del sol se producirá a las 07:26 y se ocultará a las 19:16, brindando a los habitantes de Guecho un total de 11 horas de luz, aunque la lluvia podría hacer que el día se sienta más gris y sombrío.

Santurce: nubes y lluvia con viento suave

El tiempo se presenta mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados. A lo largo del día, se espera lluvia en cualquier momento, acompañada de un viento suave que podría alcanzar ráfagas moderadas.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, ya que el ambiente tranquilo invita a realizar actividades diarias con calma. Aprovechar el día para una visita a cafés locales o simplemente disfrutar de la atmósfera puede ser una excelente opción.

Cielos cubiertos y lluvia persistente en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una atmósfera húmeda, donde la lluvia será la protagonista desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados, con una sensación térmica que podría descender hasta los 5 grados, así que es recomendable abrigarse bien al salir.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, por lo que es mejor llevar paraguas y ropa impermeable. Aunque el viento soplará de forma moderada, no se espera que afecte demasiado. Así que, si tienes planes al aire libre, prepárate para un día muy lluvioso y fresco.