El PP crea una comisión en el Senado para saber si la SEPI «pagó favores» a Maduro con Plus Ultra

Alicia García, portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, ha anunciado este lunes la creación de una nueva comisión de investigación en la Cámara Alta, centrada en la actividad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para intentar dilucidar si el Gobierno «pudo beneficiar» con el «pago de favores» al narcodictador venezolano Nicolás Maduro, a través de rescates como el de la aerolínea Plus Ultra.

En una rueda de prensa en el Senado, García ha trasmitido la intención del PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, así como la convocatoria por parte de los populares de un pleno extraordinario el próximo 15 de enero en el que han citado a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y responsable política de la SEPI, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El motivo de la citación de ambas vicepresidentas del Gobierno de Sánchez se explica por la vinculación de sus respectivos ministerios, que están «bajo sospecha» por «la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro».

La creación del nuevo organismo y la convocatoria del pleno extraordinario llegan después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera, el pasado mes de diciembre de 2025, a la ex militante del PSOE Leire Díez, al ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso el pasado mes de diciembre, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Dos días después de los arrestos, la Guardia Civil acudió a las sedes de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a las pesquisas de la Audiencia Nacional. El anuncio de Alicia García en representación del PP llega dos días después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, para ser juzgado en ese país por cargos relacionados con el «narcoterrorismo» y el tráfico de drogas.