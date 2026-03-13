Hazte Oír y Distrito TV presentan ‘Los crímenes del Partido Socialista’, un documental dirigido y guionizado por el director del Grupo El Distrito, Jesús Ángel Rojo. La producción se enfoca en el análisis de los «episodios relevantes de la historia desde una perspectiva rigurosa, basada en fuentes documentales y estudio crítico».

La producción cuenta con el guion original de Jesús Ángel Rojo, quien además es el director; Gabriel Araujo, encargado de la banda sonora; narrado por Francisco López y Roxana Romo, como productora ejecutiva. Todos ellos se unen para dar una visión crítica y analítica sobre la verdadera historia del Partido Socialista, haciendo especial hincapié en los crímenes políticos y las víctimas de esta ideología.

El estreno ha tenido lugar en el Palacio de la Prensa de Madrid, pese a la denuncia presentada por el PSOE ante la Junta Electoral Central. El presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, ha explicado a OKDIARIO este intento del Gobierno de «intentar tirar» el estreno del documental; lejos de «hacerles daño», les da «más publicidad». Además, ha destacado que si Pedro Sánchez no quiere que el público vea este documental es porque no reconoce la historia de su propio partido.

El reportaje audiovisual cuenta con la participación de historiadores, periodistas, investigadores y abogados como Fernando Paz, Pío Moa, José Enríque Domínguez, José Ignacio Ruíz, Javier María Pérez Roldán y Luis Losada. Todos guían al espectador por la historia del socialismo, detallando y ampliando el contexto social y político en el que se encontraba España a lo largo de más de cien años de historia. Además, ofrecen una revisión documentada y cronológica de los hechos que han marcado la evolución del PSOE

Además, nace con vocación de rigor histórico, interés público y compromiso con la verdad, ofreciendo a los españoles una obra documental que aspira a contribuir al conocimiento de episodios relevantes de nuestra historia política reciente y pasada.

Hazte Oír hace una revisión histórica del PSOE

El documental arranca mencionando a uno de los socialistas con mayor número de crímenes y en especial contra la sociedad civil, como es Santiago Carrillo. Este comenzó su carrera política como militante comunista, pero se cambió de bando en 1936 y se unió a los socialistas. Hay que recordar que Carrillo es uno de los principales responsables y consentidor de los fusilamientos y asesinatos de Paracuellos. Miles de españoles estaban presos en las distintas cárceles madrileñas por ser de derechas.

Posteriormente, continúa analizando la muerte de Calvo Sotelo, quien fue asesinado por un disparo en la nuca por los socialistas. El documental recuerda que el asesinato de Calvo Sotelo, se debe a una venganza política por la muerte de Castillo, instructor de las milicias socialistas.

El documental denuncia la represión y las vejaciones que vivieron los católicos en España durante la Guerra Civil. Un momento de la historia que los socialistas a día de hoy no reconocen como uno de los momentos más oscuros de su historia. El reportaje denuncia las miles de vidas perdidas de curas y sacerdotes, quienes también fallecieron en la checa de Ferráz, donde se encuentra la sede del PSOE.

Otra figura socialista relevante mencionada es Juan Negrín, presidente del Gobierno durante la Segunda República, quien transfirió toneladas de oro a Rusia.

No podía faltar la figura de Zapatero y su relación con la banda terrorista ETA, mencionando los pactos del PSOE a escondidas de la opinión pública para conseguir beneficios y acercamiento de los presos etarras al País Vasco. Continúan hasta la relación de los proetarras de EH Bildu con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El documental destaca que Sánchez, como heredero de Zapatero, continúa la relación del PSOE con ETA y pacta con EH Bildu para conseguir sentarse en La Moncloa y les convierte en sus socios de Gobierno. Los herederos de ETA apoyan a Sánchez para que este sea presidente del Gobierno a cambio de dejar aparcados los juicios contra etarras.

También destaca y menciona los polémicos pactos del PSOE. Estos incluyen el apoyo y fomento de la ruptura de España por parte de los separatistas catalanes. Añade también los casos de corrupción del PSOE, como el de las mascarillas durante la pandemia de COVID-19. Así como los casos de corrupción que afectan al círculo más cercano de Sánchez, como son las investigaciones contra su hermano, David Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez.