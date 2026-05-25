La UDEF de la Policía Nacional halló más de 286.000 euros en efectivo escondidos en el domicilio del empresario pagador, Julio Julito Martínez Martínez, amigo personal del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El dinero, repartido en bolsas, cajas, cajones, un neceser y hasta dentro de un radiador, fue localizado durante un registro realizado el pasado 11 de diciembre en su vivienda del barrio de Salamanca, en Madrid, poco después de su detención.

Según el auto judicial del caso Zapatero, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que registraron la casa de Julio Julito Martínez Martínez contaron con la ayuda de perros especializados y entrenados que resultaron clave para descubrir los billetes ocultos en los lugares más variados del inmueble. En los escondites se encontraron:

4.550 euros en una bolsa de viaje.

49.900 euros en una bolsa de papel en el baño.

25.000 euros en otra bolsa de plástico, también en el baño.

30.000 euros en el interior de una bolsa en una habitación abarrotada de objetos.

25.000 euros dentro de una caja de vasos.

50.000 euros en una bolsa de Navidad.

10.000 euros en una bolsa de golf.

50.000 euros escondidos en un radiador de calefacción.

La mayor parte del dinero estaba en billetes de 50 euros, aunque también se localizaron 5.000 euros en billetes de 500 dentro de un sobre guardado en un cajón.

Otros objetos intervenidos en el registro a Julio Martínez Martínez

Además, en uno de los escondites aparecieron cinco sobres con inscripciones que parecen caracteres chinos y que, según los investigadores, podrían traducirse como «diez mil», cantidad exacta que contenía cada uno de ellos. Junto al dinero, los agentes intervinieron:

nueve relojes de alta gama

14 teléfonos móviles (algunos de ellos antiguos )

(algunos de ellos ) cuatro ordenadores portátiles

portátiles varias agendas

decenas de documentos, tanto impresos como manuscritos.

Hoy también se ha sabido que la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional (UDEF) abrió una caja fuerte localizada en el despacho del jefe de gabinete de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, sita en la calle Ferraz número 35, durante el registro practicado el pasado 19 de mayo en el marco de la investigación por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. En su interior, los agentes hallaron decenas de joyas de aparente alto valor que quedaron incautadas y puestas a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Según consta en el acta levantada por el Letrado de la Administración de Justicia —documento al que ha tenido acceso OKDIARIO—, la caja fuerte se encontraba en el despacho número 2, identificado como el del jefe de gabinete. Fue la propia secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar Giménez, quien reveló a los agentes que la caja fuerte pertenecía a la vivienda de don José Luis y doña Sonsoles, explicando que las joyas eran en parte herencia de doña Sonsoles Espinosa y en parte regalos de viajes.