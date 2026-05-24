La estrategia de Zapatero para no dejar rastro en Plus Ultra: su lugarteniente borraba los mensajes y ningún contacto directo con los venezolanos

Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acredita que José Luis Rodríguez Zapatero lideró la red organizada que facilitó el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Aéreas sin dejar rastro directo en ningún dispositivo móvil y sin que los accionistas venezolanos de la aerolínea tuvieran acceso a él en ningún momento. Su lugarteniente, Julito Martínez Martínez, actuaba como pantalla y buzón del ex presidente, y eliminaba de manera sistemática sus propios mensajes para dificultar su vinculación con Zapatero.

El informe 1908/26, que analiza las comunicaciones extraídas de los móviles intervenidos en el operativo policial del 11 de diciembre de 2025 y del dispositivo de Rodolfo Reyes Rojas cedido por el Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos, deja en evidencia que los máximos responsables de Plus Ultra nunca tuvieron acceso directo a Zapatero. Cuando el accionista principal de la aerolínea, Rodolfo Reyes, le preguntó a Roberto Roselli, director financiero de la compañía, si iba a «estar en la conversación con Zapatero», la respuesta fue taxativa: «No con él directo. Hablo con un lacallo [sic]».

Ese «lacallo» era Julito Martínez Martínez, el hombre que la UDEF identifica como segundo en la jerarquía de la red, titular formal del entramado societario en España y receptor y ejecutor de las órdenes directas del expresidente. A través de él se articulaban todos los contactos con los clientes de lo que los propios investigados denominaban su «finance boutique».

La barrera era tan hermética que Zapatero ni siquiera aparece mencionado por su nombre en las conversaciones entre los venezolanos. Es siempre «el amigo», «ZP» o «nuestro pana Zapatero». Manuel Fajardo, el otro lugarteniente del expresidente en Venezuela, trasladaba sus instrucciones a Julio Martínez Sola, vicepresidente de Plus Ultra, con fórmulas como «me pregunta el amigo que cómo van los avales». La UDEF precisa expresamente que «el amigo al que se refieren es José Luis Rodríguez Zapatero». Cuando los directivos de Plus Ultra se reunieron con el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, y salieron sorprendidos por la calidez del recibimiento, Reyes lo resumió en un mensaje: «Se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones.» Y a continuación: «Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás.»

Borrado sistemático para no dejar rastro

Según la UDEF, Julito Martínez Martínez «elimina de manera sistemática algunos de los mensajes que él mismo escribe». La policía concluye que «la conducta descrita obedecería a una estrategia orientada a dificultar la trazabilidad de sus comunicaciones y, por ende, su vinculación con José Luis Rodríguez Zapatero».

El borrado era tan metódico que los investigadores solo han podido reconstruir parte de las conversaciones porque algunos mensajes eliminados quedaron recuperados al haber sido reenviados con posterioridad. Y lo que esos mensajes recuperados revelan es demoledor: en determinadas ocasiones, los mensajes que Julio Martínez Martínez recibía no iban dirigidos a él, sino al propio Zapatero. Así lo acredita la UDEF al analizar conversaciones en las que los interlocutores venezolanos abrían sus mensajes con fórmulas como «Presidente, le reporto las novedades» y los cerraban con «Presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto». Julito Martínez Martínez era, en la práctica, el buzón del ex presidente.