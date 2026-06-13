Cortada la R2 de Rodalies entre El Prat de Llobregat y el aeropuerto por un incendio de matorrales cerca de las vías

Un incendio de matorrales cerca de las vías del tren ha obligado a interrumpir la circulación de la línea R2 de Rodalies. El corte se ha producido entre El Prat de Llobregat y el Aeropuerto a petición de los Bomberos de la Generalitat.

Así lo ha informado Adif. «Se encuentra suspendida la circulación entre El Prat de Llobregat y el Aeropuerto a petición de bomberos por incendio ajeno próximo a la vía. Trenes de la línea R2 Nord de Barcelona con rotaciones en el Prat de Llobregat», han publicado.

Se encuentra suspendida la circulación entre el Prat de Llobregat y Aeroport a petición de bomberos por incendio ajeno próximo a la via. Trenes de la línea R2 Nord de Barcelona con rotaciones en el Prat de Llobregat. — INFOAdif (@InfoAdif) June 13, 2026

El fuego ha obligado a activar el plan de emergencias por accidentes ferroviarios Ferrocat, en fase de prealerta. Los trenes están finalizando e iniciando su recorrido en la estación de El Prat. Para completar el trayecto hacia o desde el aeropuerto, se recomienda enlazar con la línea L9 del metro.

Solo hacía unas horas, la circulación de la línea R3 de Rodalies también se había visto afectada entre Ripoll y Ribes de Freser, en Gerona, debido a un tren detenido en la vía por una avería en la catenaria.