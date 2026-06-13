David Raya: «Nunca se me pasó por la cabeza jugar con Inglaterra, siempre me he sentido español»

David Raya atendió a los medios de comunicación desde la Baylor School de Chattanooga, campo base de la selección española en este Mundial, tras el último entrenamiento que los internacionales van a llevar a cabo en este escenario antes de su debut en el Mundial, ya que a las 18:00 horas ponen rumbo a Atlanta, donde el próximo lunes se medirán a Cabo Verde.

«La sensación es que el grupo está feliz y con ilusión de poder empezar en 48 horas. Tenemos muchas ganas. Hay que intentar ganar el primer partido, que es muy importante», comenzó David Raya.

Sobre la convivencia con Unai Simón y Joan García, el portero del Arsenal fue claro: «Lo vivimos con naturalidad y compañerismo. Nos intentamos empujar para ser mejores y complicarle la vida al míster para que no sea fácil decidir. El que juegue lo hará lo mejor que pueda y el que se quede fuera lo vivirá con compañerismo».

También se refirió a la promesa de Marc Cucurella si España gana el Mundial: «Cucurella nos ha metido en un pequeño lío. Si pasa y traemos la segunda estrella, ya pensaré qué me puedo hacer. Cucu sí que se lo haría».

Raya destacó el nivel de la competencia en la portería: «Si estamos dando el cien por cien nos hacemos mejores, también a nuestros compañeros. Lo vivimos con total naturalidad. Tenemos una gran selección y grandes porteros. Es un lujo trabajar con ellos».

Sobre el papel de España como favorita al título, pidió prudencia: «Hay selecciones muy buenas y tenemos que ir paso a paso. Es un Mundial muy largo. Ojalá con ese favoritismo podamos ganar el torneo».

El internacional español también salió en defensa de Unai Simón: «La portería está en muy buenas manos juegue quien juegue. Es un gran portero que nos ha dado estos títulos siendo el titular. Las críticas van por buscar el debate sobre quién debe jugar. La competencia es muy buena».

Preguntado por si siente que en ocasiones se habla poco de él en España, respondió con naturalidad: «Llevo muchísimos años fuera. Lo vivo con naturalidad y hago mi trabajo en el club para poder representar a mi país. El debate lo dejo para vosotros. Intento hacerle la vida difícil al entrenador para que le resulte complicado elegir». También tuvo palabras para Joan García: «Desde que coincidí con él en marzo es una persona que siempre está sonriendo. Es un placer entrenar con él».

Sobre la importancia del debut, explicó: «Comenzar bien un torneo es muy importante porque te da confianza para seguir adelante. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Acordaos de Sudáfrica. Pero vamos a intentar empezar de la mejor manera posible».

Raya fue tajante al ser preguntado por la posibilidad de haber jugado con Inglaterra: «Nunca se me ha pasado por la cabeza. Me siento español y siempre he querido representar a España. Me sentiría un extraño representando a Inglaterra. Por muchos años que lleve allí, siempre me he sentido español».

El guardameta también agradeció públicamente el respaldo que le brindó Luis de la Fuente: «Te hace feliz y te saca una sonrisa. Me valora el seleccionador. Que te reivindiquen de esa manera y que recuerden que también estoy en la lista te hace sentir querido. Las palabras que dijo fueron muy buenas y las llevo en el corazón».

Al ser preguntado por el gran nivel de los porteros españoles, bromeó: «¿La clave? Vivir en España», dijo entre risas. «Siempre hemos tenido una gran escuela de porteros. Lo estamos demostrando con el nivel que estamos dando en todas las ligas. Hay que sacarle mucho partido porque tener porteros así nos puede dar muchos títulos».

Además, explicó qué cualidades le gustaría tomar de sus compañeros: «De Unai cogería la serenidad que tiene dentro y fuera del campo. Es una persona que está para ayudar en cualquier momento y aparece en los momentos clave. Joan es muy bueno en el uno contra uno y se hace muy grande». Por último, desveló quién fue su gran referente: «Mi referente es Iker Casillas, por todo lo que le ha dado a la Selección y al Real Madrid».