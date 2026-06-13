España desafía a Francia por el trono del Mundial

España ha aterrizado en el Mundial 2026 con la etiqueta de favorita y los números continúan respaldando a los hombres de Luis de la Fuente. A pocos días de que avance la competición, un amplio análisis estadístico sitúa a la selección española como una de las dos grandes candidatas a levantar el título el próximo 19 de julio, compartiendo prácticamente todas las opciones de gloria con Francia.

El estudio, elaborado por el Simulador Pro de Betfair, concede a España un 18,2% de probabilidades de proclamarse campeona del mundo. Exactamente el mismo porcentaje que Francia. También ambas selecciones comparten un 28,6% de opciones de alcanzar la final, unos registros que las sitúan claramente por delante del resto de aspirantes.

Aunque el modelo otorga una mínima ventaja global a los franceses por su regularidad estadística en algunas fases del torneo, la realidad es que las diferencias son prácticamente insignificantes. De hecho, España presenta mejores registros en determinados apartados. La Selección tiene más probabilidades de alcanzar las semifinales que el combinado galo y también ofrece mejores números para superar la fase de grupos.

Estos datos no hacen más que confirmar la sensación que existe alrededor de la campeona de Europa. El equipo de Luis de la Fuente llega al Mundial después de varios años compitiendo al máximo nivel, con una generación repleta de talento y una identidad perfectamente reconocible. Jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Rodri o Cubarsí convierten a España en una de las selecciones más completas del campeonato.

España y Francia, en la cima del mundo

Además, el informe deja otro dato especialmente significativo. Entre España y Francia forman el escalón más alto de favoritos al título. Por detrás aparecen Inglaterra, Portugal, Brasil y Argentina, configurando un grupo de seis selecciones que concentra alrededor del 80% de las opciones de proclamarse campeonas según el análisis estadístico.

Es decir, para los modelos predictivos, España no sólo está entre las candidatas. Está en la cima. Compartiendo el primer puesto con Francia y por delante de potencias históricas como Brasil, Argentina o Inglaterra.

La selección española afronta así el Mundial con la presión propia de los favoritos, pero también con la confianza de saber que tanto las sensaciones futbolísticas como los números la colocan entre las grandes aspirantes a conquistar la segunda estrella de su historia. Y eso, a estas alturas del torneo, es una noticia magnífica para Luis de la Fuente y los suyos.