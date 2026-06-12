¡Ya están todos! Victor Muñoz se entrena con el grupo

Ahora sí que están todos. A sólo tres días de que España debute frente a Cabo Verde en la primera jornada del Mundial, Luis de la Fuente recibió la mejor noticia posible en Chattanooga. Víctor Muñoz completó este jueves el entrenamiento al mismo ritmo que el resto de sus compañeros sobre el impecable césped de la Baylor School, cuartel general del combinado nacional durante la fase de grupos del torneo.

La presencia del delantero de Osasuna era una de las grandes incógnitas que rodeaban a la selección desde que comenzó la concentración. Víctor terminó la temporada arrastrando problemas musculares en su pierna izquierda después de haber sufrido previamente una lesión en el sóleo. Sin embargo, el seleccionador nunca perdió la confianza en su recuperación y siempre transmitió tranquilidad respecto a sus opciones de llegar a tiempo al estreno mundialista.

Esa confianza está a punto de verse recompensada. El atacante completó toda la sesión junto al grupo y dejó atrás definitivamente cualquier duda sobre su estado físico. Como marca la tradición dentro del vestuario de la selección, sus compañeros celebraron su regreso con el habitual pasillo de collejas que ya tuvieron que superar días atrás Nico Williams y Lamine Yamal cuando recibieron el alta competitiva.

Precisamente los dos extremos también están plenamente recuperados y entrenan con absoluta normalidad. Tanto Nico como Lamine han dejado atrás sus respectivos problemas físicos y estarán disponibles para el choque ante Cabo Verde. Ninguno de los tres apunta inicialmente al once titular, pero su presencia en la convocatoria supone un importante refuerzo para una selección que afronta el Mundial con máximas aspiraciones.

La recuperación de Víctor Muñoz permite a Luis de la Fuente disponer por primera vez desde el inicio de la concentración de los 26 futbolistas convocados. Una circunstancia especialmente importante teniendo en cuenta la exigencia de una competición tan corta como un Mundial, donde cualquier contratiempo puede condicionar el desarrollo del torneo.

Con todos los efectivos ya disponibles, España entra en la recta final de la preparación del partido frente a Cabo Verde. El encuentro, que se disputará en Atlanta, marcará el inicio del camino de la campeona de Europa en un Mundial al que llega con la etiqueta de favorita. Los hombres de Luis de la Fuente han ido creciendo durante las últimas semanas y afrontan el debut con optimismo, convencidos de que tienen argumentos suficientes para pelear por todo.

La cuenta atrás ya ha comenzado. Y la mejor noticia para España es que, cuando llegue la hora de la verdad, Luis de la Fuente podrá elegir entre todos los suyos.