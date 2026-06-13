La pelea de Topuria en la Casa Blanca, en riesgo de suspensión por una tormenta eléctrica

Las miradas en Washington se van al cielo. ¿Llueve o no llueve? Esa es la cuestión. La pelea de Topuria en la Casa Blanca depende en gran parte de la respuesta. En este momento, el servicio meteorológico del Gobierno de Estados Unidos mantiene el 60% de probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas. Un jarro de agua fría para Dana White, presidente de la UFC, que es poco amigo de celebrar eventos al aire libre por no poder controlar todos los componentes.

De hecho, el primer contratiempo como consecuencia de las precipitaciones llegó durante la noche del viernes, cuando la rueda de prensa oficial tuvo que retrasarse más de una hora hasta que cesaron los rayos y la lluvia. Y para esa noche las previsiones meteorológicas eran más amables que las predicciones para el momento de la pelea. Ante el riesgo de suspensión, Dana White tiene definida su hoja de ruta.

Tiene un margen de dos horas tanto antes como después de la hora inicial del evento. Es decir, podría adelantar el comienzo de la velada dos horas y podría acabar dos horas después de la hora estimada. Todo depende de las predicciones. Si se acentúan avanzado el día, arrancaría antes; si crecen durante los prolegómenos, el final se iría dos horas más tarde. Eso si no rompe a llover en pleno evento, que trastocaría todo.

Se activaría el protocolo estadounidense para las tormentas eléctricas y tendría que desalojar a todo el público, y la pausa sería de mínimo media hora y podría estirarse hasta que dejara de caer un rayo en un radio de 12 kilómetros. Valga la experiencia durante el pasado Mundial de Clubes, donde se evacuaron estadios por las tormentas eléctricas, como modelo a seguir. Si las inclemencias meteorológicas no cesan en todo el día, la velada podría aplazarse a otro día o llevarse a cabo en un pabellón.

Aunque para Dana White no es una opción. «Todo seguirá adelante pase lo que pase. Estoy cansado de escuchar hablar del tiempo y esas mierdas. Pelearemos el domingo en la Casa Blanca», dijo en la mencionada rueda de prensa oficial que se retrasó más de una hora por las precipitaciones. La Garra, como se conoce a la estructura levantada sobre el Jardín Sur de la Casa Blanca, podría proteger el octágono de la lluvia, pero no paliaría el viento. Así las cosas, todo el mundo mira al cielo en Washington. ¿Lloverá o no lloverá? Esa es la cuestión.