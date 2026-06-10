Topuria amenaza a Gaethje en un programa televisivo: «Voy a entrar y arrancarte la cabeza»

Ilia Topuria y Justin Gaethje se han visto las caras en un programa televisivo estadounidense (The Pat McAfee Show) este martes. Ambos luchadores declararon que esta pelea se había vuelto algo personal, donde iban a buscar hacerse daño. Ilia Topuria se sigue manteniendo confiado y adelanta que su estrategia es «entrar a la jaula y arrancarle la cabeza».

El estadounidense Gaethje se mantiene también confiado en su trabajo y en su gameplan especial para Topuria, para ser efectivo en su striking y para ir al suelo si es lo que Ilia quiere. El hispano-georgiano, por su parte, respondió que olvidase la idea de que iba a lanzarle un derribo, dejando claro que su intención es hacerle daño con los puños.

Cara a cara

En el encuentro televisivo se vio el perfil habitual de ambos. Gaethje tachaba a Ilia de narcisista: «Se cree todo lo que dice… se cree Dios. Es humano; cuando le toque la barbilla, se va a dormir». Me encanta que piense que vaya a noquearme porque cuando vayamos al segundo asalto, al tercer asalto, pensará: ¿Para qué habré hablado esta mierda?».

Ilia mantiene su fe en terminar a Justin en el primer asalto: «Nunca va a haber un segundo o tercer asalto, eso no va a pasar».

Mientras Ilia mantenía una imagen segura, asegurando que es el rey que había conseguido ganar tres peleas por el cinturón, Gaethje a través de la ironía le llamaba Mrking. Ilia respondió riéndose: «Mrking te va a poner a dormir en el primer asalto. No pestañeen, va a ser muy rápido».

Este cara a cara en el programa se suma a la cadena de mensajes que ya se habían mandado los peleadores en la última semana.

Otros beefs del evento de la Casa Blanca

Otra de las grandes disputas de la Casa Blanca es la de Hokit y Alex Pereira, donde Ilia fue protagonista. Este beef comenzó en un destello de trashtalking de Hokit en que empezó a insultar a Pereira y familiares. Ilia, quien había compartido ese día en jet privado con Alex, le defendió en su nombre, ya que el brasileño no habla inglés.

Ambos peleadores forman parte del peso pesado y de la cartelera de la Casa Blanca, en la que Pereira será parte de la pelea coestelar donde se disputará el título interino. El estadounidense Hokit (rankeado top 5) peleará contra el peleador favorito de Donald Trump, Derrick Lewis.

Hokit no ha permitido las pocas ocasiones en las que ha coincidido con el doble campeón para buscar provocarle a través de insultos. La respuesta de Pereira ha sido la misma en las distintas ocasiones: no hacer nada.

Hokit ha irrumpido con fuerza en el panorama de las MMA, sobre todo por su desempeño fuera de la jaula, siendo un personaje sin pelos en la lengua. Aunque también hay que destacar su desempeño dentro del octágono, quien viene de dar un auténtico show de striking contra Curtis Blaydes, aun siendo un peleador que proviene de la lucha.