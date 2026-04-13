Así será el escenario del combate de Topuria en la Casa Blanca: un octágono con un arco metálico gigante

A dos meses de la celebración de la esperada velada de la UFC en la Casa Blanca el próximo 14 de julio, se van desvelando más detalles. Este evento, que se celebra para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos, contará con el duelo entre Ilia Topuria y el estadounidense Justin Gaethje como combate estrella de la noche. La última novedad que ha revelado la UFC es el escenario de la pelea: un octógono custodiado por un arco de metal en los alrededores del edificio presidencial.

Por el momento se desconoce cómo lucirá de forma real, ya que el vídeo promocional de la UFC 327 se ha presentado con IA y, de nuevo, con la presencia del presidente estadounidense Donald Trump como reclamo. «Estados Unidos se construyó a base de ideas atrevidas, y el próximo 14 de junio, en una noche única, vamos a llevar a cabo la idea más atrevida en la historia del deporte», ha señalado Dana White, CEO de la UFC, en los instantes iniciales del vídeo.

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En esta velada, bautizada como UFC Freedom 250, hay mucho más en juego que el simple prestigio de la promotora o la celebración de la independencia de Estados Unidos. La Casa Blanca será testigo de si Ilia Topuria logra mantener su imbatibilidad y el cinturón de campeón de peso ligero ante el local Justin Gaethje. El hispanogeorgiano esperaba pelear contra Islam Makhachev, pero una lesión a última hora de su posible rival le privó del ansiado combate.

El duelo entre Topuria y Gaethje no será el único con un cinturón en disputa. El brasileño Alex Pereira y el francés Ciryl Gane se medirán en el campeonato interino de peso pesado. Como suele ser habitual en él, El Matador está acaparando los titulares con sus atrevidas declaraciones, en las que desprende confianza ante cualquier reto. «Que no parpadee y no se ponga a peinarse, porque va a acabar rápido», comentó Topuria en la Cadena COPE sobre Donald Trump. El presidente republicano es un gran aficionado a la UFC. Por este motivo, la velada que se celebra en la Casa Blanca servirá también como celebración de su 80 cumpleaños, con el Topuria-Gaethje como plato principal.