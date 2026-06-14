UFC Freedom 250 Topuria-Gaethje: asalto a la Casa Blanca

La imagen es inédita incluso para la excentricidad habitual de Estados Unidos, con la Casa Blanca como eje de todo. En su jardín sur se levanta la garra, que es una estructura metálica que da cobijo al octágono sobre el que Topuria peleará (a las 04:30 horas de la madrugada del lunes) si la meteorología no lo impide, contra Gaethje por revalidar su cinturón de peso ligero de la UFC. Todo ello enmarcado en el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y el 80º cumpleaños de Donald Trump, por si fuera poco. Topuria se cita con la historia y los focos. Show must go on.

Prácticamente un año después de la última vez que se metió en una jaula. Fue contra Charles Oliveira y le valió para conseguir el cinturón de peso ligero que este lunes defiende ante Gaethje, campeón interino también de peso ligero. ¿Dos campeones en una misma categoría? La situación desembocó en la mencionada dualidad después de que Topuria decidiera tomarse un tiempo alejado del octágono para resolver asuntos familiares urgentes.

Durante esos meses, la UFC siguió con pulso y no podía quedar descabezada. Por lo que Gaethje peleó contra Pimblett por el cinturón interino y así se ganó también la posibilidad de serlo a plenos poderes, pues aquella victoria es la que le permite pelear este lunes contra Topuria con el cinturón en juego. Gaethje es, a sus 37 años, una leyenda en activo de la UFC. Ha sido doble campeón interino y mueve a una gran comunidad de aficionados. Le ha llegado su oportunidad rondando los 40.

La neuroestimulación de Topuria

El hispano-georgiano remata estos días tanto su preparación física, con un corte de peso más liviano que el que llevaba a cabo en peso pluma, como mental. Topuria es un obseso, en el buen sentido de la palabra, de maximizar el rendimiento en ambos escenarios. Es amigo de probar nuevas técnicas que ayuden a incrementar su desempeño. Prueba de ello es que ha introducido innovadoras metodologías en cada pelea.

Utilizó cámara hiperbárica contra Holloway; máquinas de última generación ante Charles Oliveira y ahora, ante Gaethje, ha dado continuidad a la neuroestimulación, un método que emplea desde 2022. Se trata de un conjunto de técnicas médicas y terapéuticas que utilizan impulsos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos para mejorar el rendimiento cerebral. Topuria utiliza un aparato compuesto de dos objetos.

Por un lado, un casco que se pone sobre su cabeza, y, por otro, dos cables que se insertan en cada orificio nasal. El funcionamiento es sencillo. Una vez preparado, el peleador atraviesa sesiones de 15 minutos, antes y después de cada entrenamiento. Las mencionadas sesiones de cuarto de hora poseen modos diferenciados para activación y relajación. Este tratamiento lo ha usado en cada uno de sus campamentos dentro de la UFC y lo ha vuelto a poner en práctica para la Casa Blanca.