El plan de Topuria para asaltar la Casa Blanca: sesiones de neuroestimulación con luz infrarroja

La imagen es inédita incluso para la excentricidad de Estados Unidos. Los operarios caminan rápido y se vociferan para ultimar la gigantesca estructura de cuatro brazos que se eleva sobre el jardín sur de la Casa Blanca. La garra, así han bautizado a la estructura que preside uno de los lugares más blindados del mundo. Con sus 28 metros, es más alto que el edificio presidencial. Palabras mayores. Ahí busca Topuria revalidar su cinturón en peso ligero de la UFC.

El hispano-georgiano remata estos días tanto su preparación física, con un corte de peso más liviano que el que llevaba a cabo en peso pluma, como mental. Topuria es un obseso, en el buen sentido de la palabra, de maximizar el rendimiento en ambos escenarios. Es amigo de probar nuevas técnicas que ayuden a incrementar su desempeño. Prueba de ello es que ha introducido innovadoras metodologías en cada pelea.

Utilizó cámara hiperbárica contra Holloway; máquinas de última generación ante Charles Oliveira y ahora, ante Gaethje, ha dado continuidad a la neuroestimulación, un método que emplea desde 2022. Se trata de un conjunto de técnicas médicas y terapéuticas que utilizan impulsos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos para mejorar el rendimiento cerebral. Topuria utiliza un aparato compuesto de dos objetos.

Por un lado, un casco que se pone sobre su cabeza, y, por otro, dos cables que se insertan en cada orificio nasal. «Es neuroestimulación con la luz infrarroja. Sirve para mejorar el enfoque, la recuperación mental, mejorar el sueño… Estos secretos no os los cuentan por ahí, ¿eh? En lo que más lo noto es en el enfoque. Antes de entrenar es como… Ni 100 cafés igualan a los efectos de esto. Siempre me ha funcionado muy bien», manifestó Ilia Topuria mientras realizaba una de sus sesiones.

El funcionamiento es sencillo. Una vez preparado, el peleador atraviesa sesiones de 15 minutos, antes y después de cada entrenamiento. Las mencionadas sesiones de cuarto de hora poseen modos diferenciados para activación y relajación. Este tratamiento lo ha usado en cada uno de sus campamentos dentro de la UFC. «Se ve muy raro, pero es buenísimo. Son 15 minutitos. Este modelo tiene dos cascos diferentes: uno para antes de entrenar y otro que es para la noche», añadió Ilia Topuria. La gloria le vuelve a esperar, esta vez en la Casa Blanca, palabras mayores.