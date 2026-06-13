El Barcelona elimina al Tenerife por la vía rápida y se planta en una final de Liga tres años después

El Barcelona ha eliminado a La Laguna Tenerife por la vía rápida y se ha plantado en una final de la Liga Endesa tres años después (76-85). En 2023 se proclamó campeón por última vez ganando al Real Madrid y ahora espera hacerlo en 2026 en la despedida de Xavi Pascual, que está a un paso de obrar un milagro final en el equipo azulgrana y evitar la tercera temporada en blanco consecutiva.

Los culés también se impusieron en el Santiago Martín tras vencer con cierta holgura a los de Txus Vidorreta en el Palau Blaugrana y esperan al Valencia o al Joventut Badalona en una semifinal que marcha 2-0 a favor de los taronja. Este sábado tuvo lugar el partido más apretado de la eliminatoria y el Tenerife estuvo a sólo cuatro puntos de distancia en el marcador a falta de 1:39.

Sin embargo, un triple antológico de Will Clyburn, el mejor del Barça (19 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 22 de valoración) agotó las opciones del Tenerife, la revelación de estos play offs al cargarse al campeón Real Madrid con dos victorias en el Palacio. El gran artífice de la sorpresa, Vidorreta, recibió un homenaje al final de su último encuentro al frente del cuadro aurinegro tras 10 temporadas, ocho consecutivas.

Kevin Punter (17 encestes), Nico Laprovíttola (13+2+3 y 16) y Willy Hernangómez (9+4, 2 tapones y 14) también fueron decisivos para los culés en La Laguna. Pascual encontró la manera de frenar a un Patty Mills que pasó de anotar 36 puntos el jueves en el Palau a sólo 2 en Tenerife y así secó la pólvora canaria.

Clyburn y Punter meten al Barça en la final

Marcelinho Huertas (17) y Kevin Yebo (16) fueron sus puntales ofensivos, pero la exhibición defensiva del Barça impidió a los aurinegros desperezarse durante los 40 minutos, pese a dominar 25 de ellos y alcanzar el último cuarto con ventaja. Ese fue el mejor tramo de Clyburn y Punter. Los estadounidenses metieron al Barcelona en su primera final en tres años.