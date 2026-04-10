Ilia Topuria: «¿Mi separación? He aprendido a escuchar a mi madre, utilizar a los hijos como arma es un tremendo error»

Ilia Topuria fue el invitado de Pablo Motos en El Hormiguero este jueves y el luchador de MMA se sinceró como nunca antes sobre su separación de Georgina Uzcategui, una etapa muy complicada en lo personal que ya ha superado tras tener que acudir incluso a los tribunales. El deportista habla del aprendizaje que ha supuesto para él todo esto, y recalca que «utilizar a los hijos como arma es un tremendo error», lanzando un dardo a su ex mujer.

El próximo 14 de junio, Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca contra el norteamericano Justin Gaethje ante 5.000 mil invitados coincidiendo con las celebraciones del 250 aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos y el 80º cumpleaños de su presidente Donald Trump, una pelea que está generando una gran expectación y que promocionó en el espacio de Antena 3, donde también trató otros temas profesionales y personales.

«No quiero evitar ningún tema, la gente ya sabe que somos amigos y sé que has tenido que parar unos meses por tu separación. Para mí ha sido un ejemplo cómo has llevado todo el proceso, pero, ¿cómo ha sido sentir que todo se rompía?”, empezaba Pablo Motos. “Es una situación muy rara, muy complicada, y me ha cambiado mucho. Yo soy una persona que, cuando algo está fuera de mi control, intento aceptarlo y tirar para delante. Es muy duro vivir una situación así, pero no hay que olvidar quién eres y quién no eres. Así que adelante, con la cabeza alta. Es muy duro estar acostumbrado a despertarte con tus hijos y que de repente te cambie todo», respondía Ilia Topuria.

Ilia Topuria sobre su separación

«Cuando me preguntan qué es lo que más he aprendido de esta situación, la respuesta es a hacerle caso a mi madre. Las madres tienen una intuición especial y, cuando te dicen, ‘por ahí no es’, es así efectivamente. He aprendido a escuchar mucho a mi madre. Esto es un proceso en el que las dos partes sufren y mucha gente quiere castigar a la otra parte y utiliza a sus hijos como arma, eso es un tremendo error. Es un proceso en el que las dos partes sufren. En ese sufrimiento, cuando se involucran emociones, se quiere castigar a la otra parte aprovechando a los niños. Eso no se tendría que hacer, no se les debe involucrar en esa batalla emocional. Hay que dejarlos vivir y crecer, hacerles la vida más fácil», añadía emocionado.

Cabe recordar que en febrero el procedimiento judicial del divorcio entre Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui llegó a su fin, pues ambas partes optaron por la firma de un acuerdo extrajudicial que obligaba a la empresaria a retirar su denuncia por malos tratos y además incluía los términos de la custodia de la hija menor de edad que tienen en común, a quien el luchador de la UFC llevaba sin ver un total de cuatro meses.