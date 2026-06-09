Ilia Topuria avisa a Gaethje: «Pensaba que era un gran tipo pero cruzó la línea personal»

A falta de unos días para la mejor cartelera de la historia de las MMA, se calienta la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje. Tras varios dardos lanzados en sus respectivas series de YouTube, Ilia recriminó este lunes en Twitter que Justin cruzó la línea personal al hablar de sus problemas conyugales que incluyen a sus hijos. Ilia recalcó su mensaje en el primer episodio de una miniserie que ha sacado la UFC contando el camino de los peleadores que estarán en la velada de la Casa Blanca. El padre de Justin también echó leña al fuego, llamando a Topuria, pequeño y bajito, en su serie de YouTube.

La línea personal

Justin Gaethje arremetió contra la vida personal del campeón del peso ligero en una aparición en FOX Sports. «Puedo decir esto: yo también lo dejaría. Eso es todo lo que digo, lo dejaría. De ninguna manera aguantaría sus tonterías», dijo Gethje durante su aparición.

Ilia declaró en Twitter al ver esto que Justin cruzó la línea personal: «Justin se pasó de la raya. Lo que pasó entre mi exesposa y yo es asunto nuestro. Puede que ya no estemos juntos, pero ella es la madre de mi hija. A todos los que la insultan o hablan de cosas que desconocen: muestren respeto. No tienen que respetar nuestra relación, pero respetar a la madre de alguien debería ser una de las normas más básicas de la vida. Sean mejores personas».

Justin respondió al tweet de Ilia: «Demostrando mi punto. Insoportable mocoso. Nunca dije nada sobre tu esposa. ¿Quieres hablarle a mi padre y encima actúas como si yo hubiera cruzado algún límite? Ya estamos peleando, amigo».

Ilia citó el tweet de Justin y dijo: «Justin se pasó de la raya. Lo que pasó entre mi exesposa y yo es asunto nuestro. Puede que ya no estemos juntos, pero ella es la madre de mi hija. A todos los que la insultan o hablan de cosas que desconocen: muestren respeto. No tienen que respetar nuestra relación, pero respetar a la madre de alguien debería ser una de las normas más básicas de la vida. Sean mejores personas».

El enfado de Ilia ya venía de hace unos días cuando el padre de Justin comentó en un episodio de la serie, que está haciendo el propio Justin Gaethje en su canal de YouTube, que su hijo ya había salido victorioso en escenarios similares a la pelea del domingo. Recalcó que Ilia era un tipo pequeño y bajito y que su hijo ya había ganado a peleadores de constitución parecida.

Ilia respondió a un tuit donde aparecía el clip del padre de Gaethje, diciendo: «Los padres tienen esperanza. Los campeones lo saben. Ya he oído esta historia antes: hombres más grandes, más fuertes, mejores. Hombres que decían que yo era solo un tipo pequeño que estaba a punto de recibir una lección de humildad. Todos aprendieron la verdad de la misma manera. Tu hijo ya sabe quién soy. El 14 de junio, tú también lo sabrás. 18-0 PAPA».

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¿Por qué se enfrentan ambos peleadores?

Hay que recordar que, para que esta pelea entre el hispanogeorgiano y el americano se diese, tuvieron que darse una serie de factores. Esta pelea no era la previsión que tenía en mente la UFC.