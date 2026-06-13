Una banda de ladrones asalta con explosivos una sucursal bancaria en Casinos (Valencia)

Una banda de ladrones ha asaltado una sucursal en la localidad valenciana de Casinos. El asalto, que ha sido con explosivos, ha provocado numerosos daños en la oficina de CaixaBank. A pesar de entrar en la sucursal, no han sido capaces de conseguir el dinero de las cajas fuertes.

Los hechos han ocurrido sobre las 3:30 horas del sábado. Un integrante de la banda, de la que se desconoce el número de integrantes, accedió a la entidad bancaria tras poner explosivos para conseguir acceder a la sucursal.

Los asaltantes entraron al local, pero no fueron capaces de hacerse con el dinero de las cajas fuertes. Agentes especialistas en detectar, neutralizar y desactivar artefactos explosivos (TEDAX) de la Guardia Civil se han desplazado durante la mañana de este sábado para inspeccionar el cajero.

Los asaltantes no lograron extraer el dinero de la entidad bancaria. Como consecuencia de los explosivos, además de la sucursal, un coche se ha visto afectado. La Policía Judicial de Llíria se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.