Una trifulca entre tres hombres que compartían piso acaba con un disparo, varias detenciones y una mujer herida en un bar de Valencia.

La Policía Nacional detuvo a los tres implicados de 39, 37 y 29 años tras intervenir en el establecimiento donde se produjeron los hechos.

Según informaron fuentes policiales, el incidente ocurrió durante la noche del viernes. En el transcurso de una trifulca entre los tres hombres, uno de ellos abrió fuego contra los otros dos utilizando un fusil de cerrojo con mira telescópica. Un arma larga que había sido robada este mismo año en una localidad de la provincia de Toledo.

A pesar del disparo, los otros dos implicados no fueron alcanzados por el proyectil. Ellos dos retuvieron y agredieron al compañero armado que había efectuado el disparo. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al hombre inmovilizado en el suelo y con la cara llena de sangre.

La actuación policial movilizó a efectivos de la Policía Nacional, así como miembros de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de la Policía Científica. Todos ellos se desplazaron hasta el bar situado en la calle Vicario José Ramón, en la ciudad de Valencia, para hacerse cargo de la intervención y de las primeras diligencias de investigación.

Tras comprobar lo sucedido, los agentes detuvieron a los tres hombres. El presunto autor del disparo, de 37 años, fue arrestado por un delito de tentativa de homicidio y otro de tenencia ilícita de armas. Por su parte, los otros dos implicados fueron detenidos por un presunto delito de lesiones.

Durante la actuación, los investigadores también intervinieron 14 proyectiles del mismo calibre que el utilizado en el arma con la que se efectuó el disparo. La Policía continúa trabajando para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el incidente.

Las consecuencias del disparo fueron más allá de los propios implicados en la pelea. La bala impactó contra un ventanal del establecimiento provocando la ruptura del cristal. Como consecuencia, una mujer sufrió una herida en una pierna tras explotar el vidrio.

Hasta el lugar también se personaron los servicios sanitarios para atender a las personas afectadas. El suceso se saldó con tres detenidos, una mujer herida y una investigación abierta para determinar todos los detalles de lo ocurrido