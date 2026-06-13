Fiestas de Torrejón de Ardoz 2026: cuándo son, qué días son y fechas clave

Cuando llega junio, Torrejón de Ardoz sabe que no se trata de un mes cualquiera, y es que según se acercan las fechas de sus fiestas todo cambia en el ambiente. Son apenas cinco días, pero resultan intensos y más si tenemos en cuenta que celebra conciertos con artistas de marcada relevancia que nadie se quiere perder. Por ello, conviene tener claro cuáles son las fechas para las fiestas populares de este municipio en 2026, y sobre todo cómo conseguir entradas para esos conciertos.

Las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz son, desde hace años, uno de los grandes reclamos del municipio. No sólo para los vecinos, también para gente que llega desde otros puntos de Madrid atraída sobre todo por los conciertos y por ese formato tan abierto que mezcla música, feria y actividades de todo tipo. Y es que aquí no hay un único plan ya que puedes ir con la idea de ver a un artista concreto y acabar la noche en una caseta, o simplemente darte una vuelta sin tener nada cerrado. Ese es, probablemente, el motivo por el que cada año se llenan y por el que muchos desean tener claro las fechas cuando se acerca mediados de junio.

Cuándo empiezan las fiestas de Torrejón: qué días son y cuánto duran

Las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz 2026 se celebran del viernes 19 al martes 23 de junio. Cinco días seguidos que concentran prácticamente toda la actividad festiva del municipio en este arranque de verano. El inicio oficial llega el viernes con el pregón en la Plaza Mayor, precedido por el Charangazo de las peñas, que es uno de esos momentos que marcan el ambiente desde el principio. A partir de ahí, la ciudad entra en modo fiesta sin demasiadas pausas.

El grueso de la programación se reparte entre dos zonas muy claras. Por un lado, el Recinto Ferial, donde se concentran los grandes conciertos, la feria y las casetas. Por otro, la Plaza Mayor, que mantiene actividad constante con actuaciones más tradicionales y propuestas para todos los públicos.

El cierre llega la madrugada del martes con la Noche del Fuego. A las 00:00 se lanza el castillo de fuegos artificiales, que suele durar unos diez minutos y reúne a muchísima gente en los alrededores del recinto. Después, el ambiente se va apagando poco a poco hasta despedir las fiestas.

Todos los conciertos de las fiestas de Torrejón

Dos escenarios y grandes artistas marcarán los conciertos de las fiestas de Torrejón de Ardoz 2026. Toma nota para no perderte nada.

En el Recinto Ferial, que es donde se celebran los conciertos más multitudinarios, la programación queda así:

Viernes 19 de junio: El Chojin abre la noche a las 22:00, seguido del Festival Torremusic a partir de medianoche.

a partir de medianoche. Sábado 20 de junio: Saiko actúa a las 22:00 en una de las citas más esperadas, sobre todo para el público más joven que no quiere perderse al artista granadino.

actúa a las 22:00 en una de las citas más esperadas, sobre todo para el público más joven que no quiere perderse al artista granadino. Domingo 21 de junio Doble concierto: Leire Martínez a las 20:30 y David Bisbal a las 22:00, en una de las noches con más tirón del programa.

en una de las noches con más tirón del programa. Lunes 22 de junio: Tiësto se sube al escenario a las 22:00, en lo que será uno de los momentos más potentes de toda la semana.

Tiësto se sube al escenario a las 22:00, en lo que será uno de los momentos más potentes de toda la semana. Martes 23 de junio: Hombres G cierran los conciertos del recinto a las 22:00 con un directo que suele reunir a varias generaciones.

Por otro lado, la Plaza Mayor ofrece una programación diferente, con acceso libre y sin necesidad de entrada:

Viernes 19: David Bustamante actúa tras el pregón, sobre las 21:30.

actúa tras el pregón, sobre las Sábado 20 : Andy sube al escenario a las 22:00.

: sube al escenario a las Domingo 21: Tributo a Camilo Sesto, Raphael y Nino Bravo con David Velardo, también a las 22:00.

con David Velardo, también a las 22:00. Lunes 22: Homenaje a grandes cantantes con Sylvia Pantoja, a la misma hora.

A todo esto hay que sumarle los conciertos que organizan las peñas en sus casetas. No aparecen en los grandes carteles, pero muchas veces son los que terminan marcando la noche.

Dónde comprar entradas para los conciertos de Torrejón

El acceso a los conciertos ha ido cambiando en los últimos años. Durante mucho tiempo fueron completamente gratuitos, pero el volumen de público obligó a introducir algunos ajustes. En 2026 se mantiene un sistema mixto. Por un lado, los vecinos empadronados en Torrejón pueden conseguir invitaciones gratuitas para determinados conciertos. Por otro, cualquier persona puede comprar entrada para asegurarse el acceso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fiestas de Torrejón de Ardoz (@fiestasdetorrejon)

Los precios confirmados son los siguientes:

Saiko: 19,90 €

David Bisbal y Leire Martínez: 34,90 €

Tiësto: 29,90 €

Hombres G: 34,90 €

Además, se pondrán a la venta hasta 15.000 entradas por concierto, mientras que otra parte del aforo se reserva para invitaciones ya repartidas entre los empadronados a través de la plataforma oficial del Ayuntamiento. También existe la opción de adquirir entradas en taquilla el mismo día, siempre que queden disponibles.

Un detalle importante: el recinto de conciertos tiene un aforo de hasta 47.000 personas, pero eso no significa que siempre se pueda entrar sin problema. En los eventos más esperados conviene llegar con tiempo.

Quién es la patrona de Torrejón de Ardoz

La Virgen del Rosario es la patrona de Torrejón de Ardoz, aunque las del mes de junio no son fiestas patronales y sí populares. El municipio siempre celebraba sus fiestas en octubre, pero solía coincidir con fechas en las que el mal tiempo era la norma. Por este motivo hubo una votación vecinal y desde 1980 las fiestas se dividen entre las populares, en junio, y las patronales que se conservan en octubre y conmemoran a la mencionada virgen.

Se trata de una figura muy arraigada en la historia local. La Hermandad de la Virgen del Rosario cuenta con siglos de tradición y ha sido una de las instituciones más importantes del municipio desde el siglo XVIII. De hecho, la imagen actual tiene su propia historia. Tras los daños sufridos durante la Guerra Civil, se encargó una nueva talla que es la que hoy se venera.