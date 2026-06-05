No es una fiesta exclusiva de España: 6 países de Europa celebran la noche de San Juan
Toma nota de donde se celebra esta fiesta
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6 países de Europa celebran la noche de San Juan, no es una fiesta exclusiva de España. Esta celebración que está a la vuelta de la esquina y que realmente puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones, se ha convertido en algo esencial. Es hora de saber qué es lo que podemos hacer con algunas novedades esenciales que quizás hasta la fecha no sabíamos. Este tipo de situaciones que nos estarán esperando, pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Una fiesta que podemos encontrarnos en más de una ocasión dependerá del lugar en el que estemos poder disfrutarla más o menos.
Europa se rinde ante una noche de lo más mágica que depende de unos movimientos que pueden ser claves y que, quizás hasta el momento desconocíamos. Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de una fiesta que hasta la fecha nadie más hubiera podido redescubrir. Son tiempos de aprovechar cada uno de los momentos especiales que podemos darnos y descubrir un punto del planeta en el que se celebra una fiesta que desde siempre marca el inicio del verano.
Es una fiesta que no es exclusiva de España
No es exclusiva de España de España, esta fiesta que puede parecer parte de una celebración de esas que impresiona por su conexión con la naturaleza, no sólo está en nuestro país. Tenemos la suerte de disponer de una serie de elementos que llegan a toda velocidad y que, sin duda alguna, se acabarán convirtiendo en la mejor opción posible para estas próximas jornadas.
Esta fiesta que tenemos muy de cerca es una de las más destacadas de los últimos tiempos. Con una mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser la que nos hará descubrir todo un mundo. Europa se llena de fiestas ante una celebración que tiene a la naturaleza de protagonista.
Es cuestión de ponernos manos a la obra y empezar a prepararnos para un giro radical que puede ser esencial que tengamos en consideración. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos.
Viajar por San Juan es una opción que quizás nos costará menos y acabaremos obteniendo un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, con una mirada puesta a una fiesta que puede ser esencial que tengamos en consideración.
Estos 6 países de Europa celebran la noche de San Juan
La noche de San Juan se celebra en unos países de Europa que quizás tengamos pensado viajar coincidiendo con esta festividad. Es hora de poner en práctica algunos procesos que acabarán marcando una diferencia importante en estas próximas jornadas que tenemos por delante.
Los expertos en viajes de Waynabox nos dan estos 6 destinos que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no sabíamos que también celebran San Juan.
- Portugal: En Oporto se celebran las fiestas de la ciudad la noche del 23 al 24 de junio, cuando se encienden las famosas Fogueiras de São João. De forma muy parecida a lo que hacemos los españoles por San Juan, los portugueses se reúnen con familiares y amigos para cenar juntos y saltar las hogueras. A medianoche el ayuntamiento suele organizar un espectáculo de fuegos artificiales desde el puente de Don Luis I. Las tradiciones más típicas de la noche son comer caldo verde y sardina asada, dar golpecitos con martillos de plástico (“martelinhos”) a familiares y amigos y lanzar al aire globos de papel con fuego (“balões de ar quente”).
- Noruega: Los noruegos llaman Sankthans o Jonsok a la noche del 23 de junio. Durante esta fiesta, familias y amigos encienden al atardecer grandes hogueras coronadas con cruces, porque se cree que este rito ayuda a expulsar los malos espíritus, y se reúnen a su alrededor para comer, beber y divertirse durante toda la noche. Los platos típicos son una crema agria con canela y azúcar -“rømmegrøt”- acompañada de carnes curadas -“spekemat”- y pan -“flatbrød”-.
- Dinamarca: En el país danés también se celebra a lo grande la noche de San Juan, aquí conocida como Sankt Hans Aften, con tradiciones parecidas a las de Noruega. La diferencia es que en Dinamarca las hogueras ubicadas en parques, lagos y en la costa se coronan con muñecos en forma de bruja, una tradición algo polémica. ¡Por cierto! Si vuestro viaje sorpresa Waynabox es a alguna ciudad de Dinamarca, no os olvidéis de aprenderos algunas de las canciones populares, ya que es tradición cantarlas todos juntos durante la fiesta.
- Suecia: En Suecia se celebra la tradición del Midsommar aunque, tal y como ha descubierto Waynabox, no siempre tiene por qué ser el 23 y el 24 de junio. Este año, de hecho, la fiesta se celebrará el 19 de junio. Ese día es común que las mujeres elaboren coronas de flores para ponerse durante la fiesta y también niños y adultos decoren los tradicionales ‘palos de mayo’ con hojas y flores. Durante la celebración, aprovechando el buen tiempo y la luz del sol, la música, los bailes y los picnics en el exterior con familia y amigos serán los protagonistas.
- Finlandia: Al igual que en Suecia, aquí la celebración también cambia de fecha cada año y en 2026 se celebrará el 19 de junio. Conocida como Juhannus o Midsommar, es la tradición en la que se celebra el Solsticio de Verano y está marcada por los días muy largos y el sol de medianoche. Para la celebración se encienden fogatas, se cantan canciones populares, se baila con amigos y familia, se hacen barbacoas, se va a la sauna… Todo ello con el objetivo de ahuyentar a los malos espíritus y atraer la buena suerte.