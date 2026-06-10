¿Dónde es festivo el 23 y 24 de junio por San Juan en España? Las comunidades autónomas donde es no lectivo

Junio es para muchos uno de los mejores meses del año si tenemos en cuenta sobre todo, que con él llega el verano, pero también se produce con una de las noches más esperadas del año. La de San Juan, del 23 al 24, y que cada año llena playas y calles de hogueras y celebraciones en muchos puntos de España. Pero más allá del ambiente festivo, hay una duda que se repite cada año: ¿en qué lugares es realmente festivo el día 24 y quién puede librarse del trabajo?

Este 2026, además, llega en un contexto curioso ya que en comunidades como Cataluña y la Comunidad Valenciana que son las que celebran festivo por San Juan, el curso escolar ya habrá terminado el 19 de junio, así que muchas familias estarán ya en modo verano cuando llegue la fecha. Eso cambia bastante la percepción del día 24, porque aunque sea como decimos festivo, para muchos alumnos ya no supone ninguna diferencia. Pero lo cierto es que el mapa es bastante más amplio con respecto a San Juan ya que no sólo se trata de algo autonómico si bien también hay municipios dónde se celebra.

Dónde es festivo el 23 y 24 de junio en España

Si vamos al calendario laboral o buscamos en el BOE podemos comprobar que el 24 de junio sólo es festivo en tres comunidades autónomas en 2026. Son Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana. En esas regiones sí se podrá disfrutar de un día de descanso en mitad de semana. En el resto del país, sin embargo, el jueves 24 será un día completamente normal desde el punto de vista laboral. Y en cuanto al día 23, que es cuando realmente se celebra la noche de San Juan, tampoco hay cambios siendo laborable prácticamente en toda España. pero luego está la cuestión de los alumnos. En el caso de Cataluña y Comunidad Valenciana llevarán de vacaciones desde días antes de modo que para ellos, sí que van a poder celebrar el 23 por todo lo alto y a lo largo de todo el día, sumando el 24 de junio.

Comunidades autónomas donde es no lectivo por San Juan

Aunque el 24 de junio pueda aparecer como festivo en el calendario de algunas comunidades, en la práctica ya hemos explicado que no no afecta demasiado porque el curso ya ha terminado antes con Cataluña y la Comunidad Valenciana, finalizando clases el 19 de junio. De este modo, para cuando llegue San Juan, los alumnos ya estarán de vacaciones.

En otras comunidades donde el curso puede alargarse algo más, el 24 tampoco suele ser día no lectivo salvo que coincida con un festivo autonómico o local. Así que, en general, el impacto en el calendario escolar es mínimo este año.

Dónde es festivo local por San Juan en España

Otra cosa distinta es lo que ocurre a nivel municipal. Aquí es donde San Juan gana peso de verdad con más de 300 localidades en España donde el 24 de junio se celebra como festivo local, sobre todo en aquellas donde San Juan es patrón. Eso hace que, aunque en una comunidad no sea festivo, sí lo sea en determinadas ciudades o pueblos.

Algunos ejemplos conocidos son Albacete, Soria, León o Badajoz, entre otros. En estos lugares, la jornada sí se vive como festiva, con actos, celebraciones y descanso laboral.

Por qué se celebra la noche de San Juan

La noche de San Juan no tiene un único origen claro, ni empezó siendo una fiesta como la que se ve ahora. Lo que hay detrás es una mezcla de tradiciones muy antiguas, sobre todo relacionadas con el cambio de estación y la llegada del verano, que con los años se fueron transformando.

Con el tiempo, esa celebración acabó asociándose al calendario religioso y al nacimiento de San Juan Bautista, que se fija el 24 de junio. Pero lo curioso es que, más allá de esa parte, lo que realmente ha sobrevivido es la forma de celebrarlo con el fuego que sigue siendo lo más reconocible. En muchos sitios se encienden hogueras sin pensar demasiado en su origen, más bien por lo que simbolizan ya que se relaciona con cerrar una etapa, dejar atrás ciertas cosas o, simplemente, reunirse con gente y pasar la noche de una manera distinta.

Qué se hace en la noche de San Juan en España

Luego, en la práctica, la noche se vive de forma bastante diferente según el lugar. En la costa es donde más se nota con playas llenas, grupos de gente alrededor de hogueras y un ambiente que mezcla fiesta y tradición.

Hay quien salta las llamas, quien escribe deseos y los quema, quien se mete en el agua a medianoche y también quien simplemente se queda con los amigos hasta tarde, sin más ritual que pasar la noche fuera de casa. Al final, más allá de lo que diga la tradición, es una de esas fechas que se viven de forma intensa porque de alguna manera sirve también para dar bienvenida al verano y como no, a las próximas vacaciones.