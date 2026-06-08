¿Cuándo es San Juan? La entrada de la noche más corta del año

La tradicional Noche de San Juan da su pistoletazo de salida el martes 23 de junio por la noche y se prolongará hasta las primeras horas del 24 de junio. Aunque esa noche sea conocida como la «más corta del año», el solsticio de verano suele producirse normalmente el 21 de junio. Por tanto, la festividad quedó fijada en la víspera del nacimiento de San Juan Bautista, cuya festividad se produce el 24 de junio.

¿Qué se quema en San Juan?

El elemento central de la celebración son las hogueras, las cuales simbolizan purificación y renovación. Según la tradición, se queman objetos que representan lo que se quiere dejar atrás en papeles, cartas o recuerdos del pasado. Además, suelen mostrar muñecos simbólicos, conocidos en algunas zonas como júas o juanes, que representan problemas o aspectos negativos.

Otras tradiciones de San Juan

Entre las costumbres populares destaca el encender hogueras y reunirse con familiares y amigos en la playa. Saltar las llamas para atraer la buena suerte. Escribir deseos y arrojarlos al fuego. Bañarse en el mar a medianoche como ritual de purificación. También, hay gente que salta las olas, en zonas costeras. La diversión y la música no se quedan atrás, ya que la gente disfruta de verbenas, música y fuegos artificiales.

Además, en ciudades como Alicante, las famosas Hogueras de San Juan posee celebraciones propias que se prolongan varios días y culminan con la quema de monumentos animados, denominados ninots o con su tradicional Cremá que simboliza el acto más importante y emocionante de las Hogueras. Consiste en quemar los monumentos de cartón, madera y otros materiales que se han expuesto durante las fiestas.



Con todas estas actividades y su celebración, se da la bienvenida al verano en numerosas localidades españolas.