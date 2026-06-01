Solsticio de verano 2026: cuándo es exactamente, por qué es el día más largo del año y qué significa

El verano comienza, según los expertos, con el llamado solsticio de verano de 2026. Sería el momento en que el Sol tiene una altura mayor y gozamos de mayor número de horas de luz. La noche de San Juan dará paso al domingo 21, que será cuando comience el verano. Son tiempos de la luna llena de fresa, entre otros fenómenos.

Cuándo es el solsticio de verano de 2026

Como acabamos de ver, el solsticio este año ocurrirá el domingo 21 de junio, comenzará el verano astronómico en España y en todo el hemisferio norte. No siempre cae el mismo día exacto. En la práctica, puede ser entre el día 20 y el 21 de junio. Este año se da circunstancia de que cae en domingo, lo que facilitará diferentes eventos, celebraciones en la plaza, diferentes tradiciones de mirar al cielo, etc.

Fecha y hora exacta en España

En España peninsular, el solsticio de verano de 2026 va a tener lugar el 21 de junio a las 09:24 horas. En las islas Canarias, como es lógico y por la diferencia horaria, será sobre las 8.24 H. Ese instante no significa que “empiece” el día más largo justo ahí, como si alguien encendiera una luz. Sería el momento en que el hemisferio norte tendrá una mayor inclinación hacia el sol. Todo ello provocará más sombras cortas en el mediodía, más luz solar, más sensación de calor, etc.

Horas de luz ese día en distintas ciudades españolas

Las horas de luz no son iguales en toda España. Cuanto más al norte, más largo resulta el día en torno al solsticio. A modo de ejemplo, en Madrid la capital de España se vivirán en torno a 15 horas de luz. También aproximadamente eso en Barcelona. En cualquier caso son cifras aproximadas, pueden variar por varios parámetros, como la altitud, el cálculo sobre la salida y puesta de sol, etc.

¿Qué es el solsticio y por qué ocurre?

Básicamente, se dice que es el día más largo porque es la mayor diferencia de luz entre la noche y el día. En diciembre, ocurre lo contrario: llega el día más corto. La palabra viene del latín y suele explicarse como “Sol quieto”. Tiene sentido.

La inclinación del eje terrestre explicada fácil

La causa de todo está en la inclinación del eje terrestre. Por eso determinadas zonas reciben más luz solar y durante más horas. Por eso los días son largos y el Sol sube más alto en el cielo. No ocurre porque la Tierra está más cerca del Sol. De hecho, esa explicación es muy tentadora, pero incorrecta. Las estaciones dependen de toda la inclinación terrestre, no de la distancia.

Diferencia entre solsticio y equinoccio

Igual que el solsticio define cuál es el día del año de más luz y el de menos, el equinoccio, en cambio, señala un punto de equilibrio. Se dice que los solsticios dan entrada al verano y al invierno, y los los equinoccios marcan la primavera y el otoño.

La noche de San Juan y su relación con el solsticio

La noche de San Juan tendrá lugar del 23 al 24 de junio. No coincide exactamente con el solsticio de 2026, que será el día 21, pero está tan cerca que ambas fechas han terminado mezclándose en la cultura popular. Ese vínculo no es casual. Muchas celebraciones antiguas asociaban el fuego, el agua y la renovación con el momento del año en que la luz alcanzaba su máximo. Después, el calendario cristiano situó la festividad de San Juan Bautista el 24 de junio, y la tradición siguió creciendo con nuevos significados.

Por qué San Juan se celebra cerca del solsticio

San Juan cae cerca del solsticio porque conserva parte de ese calendario simbólico ligado al verano. La fiesta cristiana se superpuso a celebraciones previas relacionadas con la luz, las cosechas y los rituales de purificación. Por eso el fuego tiene tanto protagonismo. Quemar lo viejo, saltar hogueras, pedir deseos o mojarse los pies en el mar son gestos que varían según la zona, pero comparten una misma idea: cerrar una etapa y entrar en otra con cierta esperanza, aunque sea en clave festiva.

Tradiciones en España

En España, San Juan se vive de muchas formas. En Alicante, las Hogueras de San Juan son una fiesta de enorme tradición, con monumentos satíricos, pólvora, música y la famosa crema. En ciudades costeras como Valencia, Málaga, A Coruña o Barcelona, la noche suele trasladarse a la playa, con hogueras, cenas informales y baños a medianoche cuando las normas locales lo permiten.

No todo vale, eso sí. En muchos municipios hay restricciones de seguridad, limpieza o riesgo de incendio. Cada año conviene consultar la normativa local antes de encender una hoguera o acudir a una playa concreta.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo es el solsticio de verano de 2026?

El solsticio de verano de 2026 será el domingo 21 de junio. En España peninsular ocurrirá a las 09:24 horas; en Canarias, a las 08:24.

¿El solsticio es el día más caluroso del año?

No necesariamente. Más luz solar no equivale necesariamente a más calor.

Por eso, en España, los mayores episodios de calor acostumbran a llegar semanas después, ya en julio o agosto.

¿Qué pasa después del solsticio?

Los días poco a poco serán más cortos. Al principio casi no se nota. La diferencia diaria es mínima, pero el proceso ya ha comenzado. El verano continúa, el calor aumenta y las noches siguen siendo largas en la práctica social, aunque astronómicamente la luz comienza a retroceder.