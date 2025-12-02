Efectos del solsticio de invierno 2025 en el cielo nocturno: constelaciones, duración del día y fenómenos astronómicos

El 21 de diciembre de 2025 a las 15:03 (hora peninsular española), ocurrirá un fenómeno astronómico clave: el solsticio de invierno. El Sol alcanzará su posición más baja en el cielo, marcando el día más corto y, en consecuencia, la noche más larga del año en el hemisferio norte.

¿Qué significa realmente el solsticio?

En la práctica, el solsticio significa que hay menos horas de luz solar. En A Coruña, el Sol solo brillará durante 9 horas y 2 minutos; en Madrid, 9 horas y 18 minutos; y en Sevilla, 9 horas y 42 minutos.

Santa Cruz de Tenerife, con 10 horas y 20 minutos de luz, tendrá el día “menos corto”. Por contra, la noche se extenderá entre 14 horas y 58 minutos en el norte y 14 horas y 18 minutos en el sur.

Aunque a partir del 22 de diciembre los días comenzarán a alargarse, lo harán con lentitud, ganando solo entre 30 y 40 segundos diarios al principio. Esto significa que, hasta mediados de enero, habrá noches prácticamente tan largas como la del propio solsticio.

Planetas brillantes

El invierno de 2025 también será especialmente atractivo por la visibilidad de varios planetas brillantes. Para empezar, los aficionados podrán aprender cómo ver Marte este mes (/visibilidad-planetas-diciembre-2025), ya que el planeta rojo alcanzará una posición favorable para su observación durante las primeras horas de la noche. Quienes deseen ubicar a Saturno tendrá a mano una guía práctica bajo el enlace dónde encontrar Saturno en diciembre (/visibilidad-planetas-diciembre-2025), ideal para no perderse al señor de los anillos en el firmamento.

Además, el cielo presentará un Júpiter brillante en diciembre (/visibilidad-planetas-diciembre-2025), cuyo resplandor resultará inconfundible incluso en áreas con algo de contaminación lumínica. La combinación de estos tres planetas formará un atractivo triángulo invernal de planetas (/triangulo-invernal-planetario), que servirá como referencia visual y como punto de partida para recorrer otras regiones del cielo.

Otros objetos menores

El solsticio coincide también con una temporada especialmente activa para el avistamiento de objetos menores del Sistema Solar. Por ello, muchos observadores consultarán la lista de los cometas más visibles este mes (/cometas-visibles-diciembre-2025), ya que diciembre suele ofrecer sorpresas inesperadas, desde cometas débiles captables con prismáticos hasta otros más brillantes que podrían apreciarse a simple vista.

Otro fenómeno que podría destacar en diciembre de 2025 es la intensificación de la actividad geomagnética. Para quienes viajan a latitudes altas, las predicciones de auroras boreales (/auroras-boreales-diciembre-2025) serán una herramienta clave, especialmente porque el ciclo solar actual podría favorecer la aparición de auroras intensas y prolongadas. La combinación de noches largas y cielos despejados incrementará las probabilidades de disfrutar de este espectáculo natural único.

Las constelaciones

Con el Sol oculto en la zona más escasa en estrellas brillantes, las constelaciones serán más visibles. Habrá visibilidad ininterrumpida desde las 18:30 hasta las 06:30 de la mañana siguiente. Lo que se verá en el cielo son estas constelaciones.

Orión, el cazador

Es la figura central. Sale por el este alrededor de las 19:00 h y culmina al sur a medianoche. Sus estrellas Betelgeuse (roja) y Rigel (azulada), junto a su característico Cinturón de tres estrellas, lo hacen inconfundible.

Tauro

Se encuentra bastante alto en el cielo. En su interior se pueden distinguir a simple vista el cúmulo de las Pléyades (un pequeño “enjambre” de estrellas) y las Híades, que forman una “V” junto a la brillante Aldebarán, de tono anaranjado.

Géminis, Auriga y los Canes

Cástor y Pólux, las cabezas de Géminis, están casi en el cenit hacia las 22:00 h. Muy cerca brilla Capella, en la constelación de Auriga, la estrella más alta del cielo a medianoche.

Completan el cuadro el Can Mayor, con Sirio (la estrella más brillante del cielo nocturno) y el Can Menor, con Prócyon. Juntas, forman el famoso “Triángulo de Invierno”.

Fenómenos astronómicos

Alrededor del solsticio hay varios eventos planetarios interesantes. Júpiter, tras su oposición del 9 de diciembre, aún brillará con una gran intensidad a medianoche. Marte estará en Géminis, con un marcado color rojizo y un brillo intenso; formará un triángulo perfecto con Cástor y Pólux.

También estará activa la lluvia de estrellas Úrsidas, que alcanzará su pico máximo en la noche del 21 al 22, coincidiendo con una Luna nueva que garantiza un cielo completamente oscuro. La superluna del 30 de diciembre completa este coctel de eventos celestes.

Algo que no se debe pasar por alto es que el Sol se pone por su punto más al sur; esto permitirá fotografiar puestas de Sol espectaculares, especialmente desde los miradores orientados al suroeste.

Consejos prácticos

Para aprovechar al máximo los eventos celestes que se producen cerca del solsticio de invierno, toma nota de los siguientes consejos:

Busca la oscuridad. Dirígete a parques nacionales como Monfragüe, el Teide o Cabañeros, o a pueblos con certificación Starlight (como los de Gúdar-Javalambre).

No hace falta trasnochar . A partir de las 18:30 h, las constelaciones más emblemáticas ya son visibles.

. A partir de las 18:30 h, las constelaciones más emblemáticas ya son visibles. Abrígate bien . Usa varias capas de ropa, lleva una manta térmica, un termo con una bebida caliente y una silla reclinable.

. Usa varias capas de ropa, lleva una manta térmica, un termo con una bebida caliente y una silla reclinable. Protege tu visión nocturna . Usa apps como Stellarium en modo pantalla roja.

. Usa apps como Stellarium en modo pantalla roja. Fotografía fácil. Con un móvil en modo noche y un trípode, emplea exposiciones de 15-30 segundos para capturar la tenue Vía Láctea invernal.

Mientras el hemisferio sur celebra el día más largo, en el hemisferio norte se recibe la noche más larga, y con ella, el cielo más rico y profundo del año. Es la oportunidad perfecta, sin la luz lunar, para mirar las estrellas.

