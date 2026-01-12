Can Yaman ¿podrá acudir a ‘El Hormiguero’ esta semana como invitado tras su detención?

Los fans de Can Yaman se encuentran con el alma en vilo. Tal y como se ha informado en diversos medios de comunicación, el turco ha sido detenido por supuesta posesión de drogas en un lugar de ocio. Al parecer, supuestamente, el actor se encontraba en Estambul (Turquía) el pasado sábado, 10 de enero. El artista habría acudido a un lugar de ocio nocturno, donde también se encontraba la actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas conocidas. Pero, fueron detenidos durante una redada policial que trabaja contra el consumo de drogas. Y es que, esto no es un nuevo movimiento por parte de las autoridades turcas.

Según se ha informado, durante las últimas semanas, en el país se han realizado varias redadas. Una serie de operaciones que han provocado la detención de artistas conocidos, destacando personalidades de redes sociales, periodistas, empresarios y figuras del ámbito deportivo. De esta manera, a las personas detenidas se les toman muestras de pelo, sangre u orina. Pues, así se puede verificar si el organismo de la persona en cuestión lo ha consumido. Eso sí, de momento, no se ha comentado nada respecto al tipo de droga que se encuentra en posesión de estas celebridades. Pues, el objetivo de las autoridades es combatir el consumo de estas sustancias en general.

El medio de comunicación Hürriyet ha sido el encargado de compartir esta noticia de Can Yaman. Supuestamente, según el diario turco, el artista fue detenido por haber estado en posesión de drogas durante el registro del local por parte de las autoridades turcas. En ningún momento hacen mención de una posible orden de la Fiscalía. Eso sí, según indican, el galán turco fue detenido y, posteriormente, puesto en libertad.

Can Yaman se pronuncia en sus redes sociales

El actor, de 36 años, se encuentra actualmente en Italia. Pero, lejos de quedarse callado, ha acudido a sus redes sociales para desmentir su presunta detención en Turquía. El artista, conocido por sus interpretaciones en ficciones como Dolunay, El hombre equivocado o Violeta como el mar, entre muchas otras, ha pedido a la prensa que no se crea lo que dicen los medios turcos.

Lamentablemente para él, desde que se adentró en el mundo de la interpretación y su nombre se hizo un hueco en la industria, ha sido víctima de numerosos bulos en los medios de comunicación. Por ello, y debido a la gravedad de la situación y de lo mucho que podría perjudicar su carrera profesional, ha pedido a los medios italianos que no hagan caso de esta noticia. Pues, supuestamente y según él, es falsa.

«Querida prensa italiana, la prensa turca siempre ha sido mala conmigo, ¡eso no es nada nuevo! ¡Pero vosotros no!», comenzó escribiendo en su publicación. «Por favor, no cometáis el error de copiar y pegar las noticias que llegan del Bósforo (Turquía)», agrega. Lejos de dejarlo aquí, ha planteado una serie de cuestiones. «¿Os parece que voy por ahí con sustancias en un momento en el que la Policía está investigando a fondo y deteniendo a muchas personas famosas?», preguntó en su publicación.

Can Yaman confirma su paso por ‘El Hormiguero’

«Si eso fuera mínimamente cierto, no me habrían liberado en tan poco tiempo y no habría podido volver a Italia al día siguiente», sentencia el galán turco. Asimismo, ha adjuntado una serie de imágenes donde se le puede ver a él cerca del coliseo de Roma. Una prueba más con la que ha querido demostrar que está libre y en Italia.

Dada la noticia de su detención, comenzó a cuestionarse la participación de Can Yaman en El Hormiguero. Este próximo jueves, 15 de enero, el artista turco tenía previsto estar en España para concederle una entrevista a Pablo Motos. Pero, él mismo se ha encargado de disipar cualquier duda. De esta manera, a través de una historia de Instagram, ha publicado una cuenta atrás de su entrevista en nuestro país. Un gesto con el que confirma su asistencia.