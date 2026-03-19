Golpe de efecto en la arqueología: encuentran un fragmento de mármol del Partenón en un barco hundido en 1802

Controvertido para muchos, el traslado de esculturas y elementos arquitectónicos desde Grecia hacia el Reino Unido a comienzos del siglo XIX sigue generando investigaciones. Muchas tratan de reconstruir con precisión qué ocurrió y cuáles fueron los destinos de estas piezas. Fue en este marco que se halló recientemente un fragmento vinculado al mármol del Partenón.

Este fue localizado en un pecio del Mediterráneo y, desde luego, introdujo nuevos datos en el análisis de aquel proceso. La arqueología subacuática, en este caso, se convierte en una herramienta clave para comprender cómo se transportaron estas piezas y qué ocurrió tras uno de los episodios más relevantes relacionados con su traslado.

Terminó en un barco hundido: así fue el viaje del mármol del Partenón hallado

A comienzos del siglo XIX, las operaciones dirigidas por Lord Elgin supusieron la retirada sistemática de elementos del Partenón y otros edificios de la Acrópolis. Estas piezas fueron embaladas y transportadas por mar hacia Inglaterra, donde el aristócrata británico pretendía utilizarlas con fines decorativos.

Entre los barcos utilizados en esta operación se encontraba el bergantín Mentor, que desempeñó un papel relevante en el traslado de antigüedades.

En sus bodegas viajaban varias cajas con fragmentos escultóricos, incluidos elementos del friso del Partenón. Sin embargo, el barco naufragó en septiembre de 1802 frente a la costa de la isla de Citera, en Grecia.

Tras el hundimiento, se organizó una operación de rescate que implicó a pescadores de esponjas del Mediterráneo.

Estos buzos lograron recuperar gran parte del cargamento entre 1802 y 1804, aunque las condiciones del rescate y las dificultades técnicas provocaron daños tanto en las piezas como en la propia estructura del barco.

¿Cómo fue hallado el fragmento de mármol del Partenón en el barco Mentor?

Desde 2009, equipos arqueológicos griegos llevan a cabo excavaciones sistemáticas en el lugar donde se encuentra el pecio del Mentor. Estas investigaciones han permitido documentar distintos aspectos del naufragio, aunque hasta ahora no se habían identificado restos directos del cargamento original.

En la campaña de 2025, los trabajos se centraron en zonas específicas del yacimiento con el objetivo de localizar posibles restos del casco o materiales asociados al barco.

Los resultados confirmaron que la estructura del navío se encuentra prácticamente desaparecida, probablemente debido a la exposición prolongada en el fondo marino y a las intervenciones realizadas durante el rescate original.

Sin embargo, el hallazgo más relevante fue la identificación de un fragmento decorativo de mármol del Partenón. Se trata de una pequeña pieza de 9,3 por 4,7 centímetros, que incluye una gota esculpida. Sus características coinciden con las medidas documentadas en elementos arquitectónicos del templo griego, lo que refuerza la hipótesis de su origen.

Este descubrimiento supone la primera evidencia directa de un resto del cargamento original que no fue recuperado en el siglo XIX.

¿Qué revela el estado del pecio sobre el hundimiento del Mentor en Grecia?

Según señala un comunicado oficial del Ministerio de Cultura griego, el análisis arqueológico también ha permitido reconstruir las circunstancias del deterioro del Mentor. La ausencia casi total del casco sugiere que el barco permaneció durante un tiempo prolongado sin cobertura, lo que favoreció su descomposición.

Además, la documentación histórica indica que los propios buzos que participaron en el rescate abrieron el casco para acceder a la carga. Esta intervención habría debilitado la estructura y acelerado su destrucción.

A pesar de ello, los arqueólogos han localizado otros elementos, como fragmentos del revestimiento de cobre del barco y piezas relacionadas con su equipamiento. Estos restos ayudan a entender cómo estaba construido el navío y cómo se produjo su deterioro tras el naufragio.

¿Por qué este hallazgo en Grecia es relevante para la arqueología?

Podría afirmarse que el descubrimiento de este fragmento tiene implicaciones relevantes desde el punto de vista histórico. Según especialistas en patrimonio, su identificación podría aportar nuevas evidencias sobre el impacto real de las acciones de Lord Elgin en el Partenón.

Algunos expertos consideran que este tipo de hallazgos cuestiona la idea de que las piezas fueron trasladadas con fines de conservación. Por el contrario, los datos arqueológicos apuntan a que el proceso implicó daños significativos tanto durante la extracción como en el transporte.

Además, el hallazgo abre la posibilidad de que existan más fragmentos del mármol del Partenón aún sumergidos en el área del naufragio. Las investigaciones futuras podrían ampliar el conocimiento sobre la cantidad de material que no fue recuperado en su momento.

El fragmento encontrado se encuentra actualmente en proceso de restauración y será objeto de estudios más detallados. Estos análisis permitirán confirmar su procedencia exacta y aportar nuevos datos sobre su función dentro del conjunto arquitectónico original de la Antigua Grecia.