Cataluña amanece bajo un cielo sereno, pero AEMET avisa: estos fenómenos pueden cambiar el tiempo en horas de forma radical

Una serie de fenómenos pueden cambiar el cielo sereno con el que ha amanecido Cataluña, los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una seria advertencia. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, tenemos por delante una serie de novedades destacadas que pueden ser claves. Un giro importante de guion que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo uno de los grandes protagonistas. Nos enfrentamos a unos cambios que nos sumergen en lo peor de unas jornadas en las que tocará estar preparados para lo peor.

Cataluña será una de las comunidades del norte que tendrá que afrontar destacados cambios en un tiempo de récord. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle puede empezar a contar de una manera que puede costarnos de asimilar. El tiempo puede cambiar en unas horas en las que pasaremos de una estabilidad máxima a un destacado giro de guion para el que no estamos del todo preparados.

Estos fenómenos pueden cambiar el tiempo en horas de forma radical

El tiempo puede cambiar en horas, lo hemos visto en este invierno en el que la situación se ha visto especialmente afectada por una serie de situaciones que pueden marcar la diferencia. Sin duda alguna, tenemos que afrontar más de una sorpresa del todo inesperada.

Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que realmente cada gesto cuenta. Para conseguir esto que necesitamos, esa previsión al salir de casa, la AEMET nos advierte de que es indispensable conocer lo que nos dicen los mapas del tiempo.

Estamos viendo como cada elemento es destacable, en especial, en unos días en los que quizás nadie hubiera esperado este giro radical que tenemos por delante y que puede acabar siendo el que nos sumergirá en una serie de elementos que acabarán siendo esenciales.

Estaremos muy pendientes de un giro de guion que puede hacer cambiar el tiempo de una manera destacada. El tiempo este invierno está sometido a una serie de cambios que pueden hacernos pensar en lo peor de una etapa en la que el frío, la lluvia y hasta la nieve pueden acabar haciendo acto de presencia.

La AEMET avisa que Cataluña se pondrá en alerta

La realidad es que, aunque amanezcamos con un cielo sereno, los cambios pueden llegar en cualquier momento. Especialmente si tenemos en consideración lo que está a punto de pasar en un territorio que ha visto este año, hasta la nieve en cota cero, algo impensable.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo con intervalos de nubes de tipo bajo en el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona y cielo poco nuboso con nubes de tipo alto en el resto. Temperaturas mínimas en ascenso notable en el sureste de Girona, en ascenso en el litoral de Barcelona y Tarragona, en descenso en el Valle de Arán y con cambios ligeros en el resto; máximas en ascenso en Girona, en la Depresión Central de Lleida y en los valles del sur del Pirineo y con pequeños cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Viento moderado de componente sur en el litoral de Girona y en cotas altas del Pirineo y viento flojo de dirección variable en el resto a primeras horas, tendiendo a componente sur en las horas centrales, excepto en el norte de la Depresión de Lleida, donde será del este. Probabilidad de rachas muy fuertes en cotas altas del Valle de Arán».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé una circulación atlántica con la profundización de una borrasca al norte de las islas británicas y la llegada de un frente que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio noroeste y extremo oeste, con precipitaciones en el cuadrante noroeste y el norte de Extremadura, localmente fuertes y con acumulados significativos en el oeste de Galicia. En el resto de la Península y en Baleares, nubosidad alta, sin descartar algunas nubes bajas matinales. En Canarias intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil en La Palma. Nieblas matinales en la vertiente atlántica, más densas y persistentes en montaña y el Guadiana, y sin descartarlas localmente en litorales mediterráneos. Temperaturas máximas en ascenso en Baleares, el este, zonas de montaña de la mitad sur y el este de la meseta Norte, mientras que en el resto pocos cambios o incluso descensos en el Sistema Central y alto Ebro. Temperaturas mínimas en ascenso en la Península y Baleares, salvo en el bajo Ebro con ligeros descensos. Los ascensos serán notables en zonas del Cantábrico, alto Ebro y oeste de la meseta Norte. Heladas débiles en Pirineos, y aisladas en el resto de zonas de montaña del centro y sudeste. En