El aviso de Jorge Rey por lo que llega a España en las próximas horas da miedo: «Superarán los 200 litros»

Lo que llega a España da miedo, en las próximas horas pueden superarse los 200 litros, Jorge Rey, lanza un importante aviso que deberemos tener en cuenta. Estaremos muy pendientes de estos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas. Tocará empezar a ver llegar un cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará generando más de una sorpresa inesperada en estos días.

Se superarán las estadísticas de lluvias en estos días en los que realmente cada cambio de tendencia puede ser esencial. Será el momento de poner en práctica algunas situaciones del todo inesperadas en estas jornadas en las que, cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tocará empezar a ver llegar un importante cambio de tendencia. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante. Una novedad que Jorge Rey nos explica en primera persona.

Superarán los 200 litros las lluvias

El miedo ante la llegada de más y más lluvias, pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que realmente todo puede cambiar. Enero se ha despedido con una nueva borrasca a las puertas y nos ha dado unos datos que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Parece imposible tener en consideración lo que podría acabar siendo una realidad en estos días en los que cada detalle cuenta. Una novedad importante que, sin duda alguna, acabará siendo una anomalía en estos días en los que cada detalle cuenta y nos hace estar preparados para una previsión del tiempo muy diferente.

Da miedo lo que vamos a ver en estas próximas jornadas que tenemos por delante, una novedad importante que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos tiempos que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser esencial y que, sin duda alguna, puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Este es el aviso de Jorge Rey que da miedo

El experto en el tiempo Jorge Rey se adelanta a todos y nos explica que lo que llega en estos días puede dar miedo, sobre todo si tenemos en cuenta lo que nos está esperando. Unos momentos de transformación que, sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos hará ver esta previsión del tiempo de otra forma.

Las redes sociales de este joven experto en el tiempo arden ante esta advertencia que puede acabar siendo la que nos afecte de lleno. En especial en estos días en los que volveremos a la realidad en unos días en los que todo puede ser posible. Las lluvias pueden convertirse en las protagonistas de estos días.

De momento la AEMET ha preparado una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo: «Se espera la entrada por el oeste de una masa templada y húmeda y el posterior paso de un frente que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas en la Península, débiles en la mitad este, y no se esperan en la fachada mediterránea, en Baleares, sureste y Melilla. Serán más persistentes en el oeste peninsular, y no se descarta que localmente fuertes y acompañadas por tormenta a partir de la tarde en el oeste de Galicia y zona occidental del Sistema Central. Nevará en montañas de la mitad norte a una cota 1100/1300 metros subiendo rápidamente a 2000-2200m en el centro y durante la tarde a 1600/1800m en Pirineos. En Canarias, nuboso en el norte de las islas, sin descartar lluvias débiles, e intervalos nubosos en el resto durante la tarde con predominio de la nubosidad alta. Probables bancos de niebla y brumas matinales en la vertiente atlántica y el resto del día brumas en zonas amplias de las dos mesetas, con niebla en zonas altas del centro y norte. Temperaturas máximas en ascenso en la Península y Baleares, débil en general excepto en el extremo norte. Por otro lado, las mínimas descenderán de forma ligera en el tercio este y ascenderán también débilmente en el resto peninsular y Baleares. En Canarias pocos cambios con predominio de ligeros descensos. Heladas débiles en las montañas de la mitad norte y del sureste, moderadas en el Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes que pueden ser fuertes y, puntualmente, ir acompañadas de tormenta a últimas horas en el oeste de Galicia y en el oeste del Sistema Central. Viento de componente sur y suroeste en la Península y Baleares, flojo en el noreste y con intervalos de moderado en el resto peninsular y en las islas. Soplará moderado en los litorales con intervalos de fuerte en los de Galicia. En Canarias viento del noreste moderado rolando a noroeste y norte y amainando en las horas centrales del día».