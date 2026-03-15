Quién es Gastón Edul: edad, de dónde es, su hermano mellizo y todo sobre el peleador de La Velada del Año 6

El mundo del entretenimiento vuelve a mirar hacia uno de los eventos más esperados del año. En los últimos días, el popular creador de contenido Ibai Llanos confirmó el cartel de participantes de La Velada del Año 6, un espectáculo que mezcla deporte, espectáculo e internet y que, con cada edición, logra reunir a millones de espectadores. Entre los combates anunciados destaca uno especialmente llamativo, el que enfrentará sobre el ring a dos periodistas deportivos: Edu Aguirre y Gastón Edul.

La presencia de Edul en el evento ha despertado una enorme curiosidad entre seguidores del periodismo deportivo y aficionados al fútbol. Aunque su carrera se ha desarrollado principalmente frente a un micrófono o detrás de una cámara, ahora se prepara para un reto completamente diferente: participar en un combate de boxeo amateur ante miles de espectadores.

¿Quién es Gastón y cuántos años tiene?

Gastón Edul nació el 31 de diciembre de 1995 en el barrio de San Cristóbal, en Buenos Aires. Con 30 años, ha conseguido hacerse un hueco dentro del periodismo deportivo argentino gracias a su seguimiento constante de la selección nacional y a una presencia cada vez más visible en redes sociales.

Su trabajo adquirió especial relevancia durante dos momentos clave para el fútbol argentino. El primero fue la cobertura de la Copa América 2021, torneo que terminó con la consagración de la selección albiceleste. El segundo llegó con el histórico triunfo en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, una competición que generó un enorme interés mediático en todo el planeta.

Durante aquellos meses, Gastón se convirtió en una de las voces más famosas. Sus intervenciones, entrevistas y publicaciones desde los lugares de concentración del equipo contribuyeron a ampliar su alcance y a consolidar su presencia en el periodismo deportivo.

Además de su labor informativa, el periodista ha sabido adaptarse a las nuevas formas de comunicación. Su actividad en redes sociales y su estilo directo le han permitido conectar con el público joven, un factor que explica también su participación en un evento como La Velada del Año.

La trayectoria de Gastón Edul

La trayectoria profesional de Edul comenzó a una edad temprana. Con sólo 17 años dio sus primeros pasos en el programa Muy Independiente, un espacio dedicado a la actualidad del club argentino Independiente. Aquella experiencia inicial le permitió familiarizarse con el trabajo periodístico y con el funcionamiento de los medios deportivos.

Tras completar sus estudios de periodismo, su carrera continuó en la emisora Radio Mitre, una de las cadenas radiofónicas más influyentes del país. Allí participó en coberturas de distintos equipos del fútbol argentino y consolidó sus habilidades como cronista.

Con el paso del tiempo, Edul dio el salto a la televisión al incorporarse a TyC Sports, uno de los canales deportivos más reconocidos de Argentina. En esta etapa amplió su visibilidad pública y reforzó su especialización en la información relacionada con la selección nacional.

Fue precisamente durante la cobertura de los grandes torneos internacionales cuando su trabajo alcanzó mayor repercusión. Las imágenes desde las concentraciones, los contactos con futbolistas y las crónicas desde los estadios hicieron que su figura se volviera cada vez más conocida para los seguidores del fútbol.

No tiene hijos y no está casado

A pesar de su creciente presencia mediática, Gastón ha mantenido una vida personal bastante discreta. El periodista no está casado y hasta el momento tampoco tiene hijos.

En diferentes ocasiones ha sido vinculado sentimentalmente con la creadora de contenido Oriana Barquet, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación. Como suele ocurrir con figuras conocidas en redes sociales, las especulaciones sobre su vida privada han circulado en internet, pero el propio periodista ha optado por mantener un perfil reservado en ese ámbito.

Esa discreción contrasta con la cercanía que sí muestra con su familia, especialmente con su hermano mellizo, Guido. La relación entre ambos es una constante en las publicaciones que aparecen en redes sociales y en fotografías compartidas durante viajes y encuentros familiares.

Tiene un hermano mellizo

Uno de los aspectos menos conocidos de la vida de Gastón Edul es la existencia de su hermano mellizo, Guido. A diferencia del periodista, él ha preferido mantenerse al margen de la exposición mediática y no desarrolla una carrera pública en los medios de comunicación.

Sin embargo, la relación entre ambos es evidente para quienes siguen sus perfiles en redes sociales. Guido suele compartir imágenes junto a su hermano en su cuenta de Instagram, mostrando momentos cotidianos, viajes y celebraciones familiares.

En esas publicaciones se aprecia una relación cercana marcada por el afecto y la complicidad propia de quienes han crecido juntos. Ambos han recorrido distintos destinos tanto en Argentina como en Europa, viajes que en ocasiones han quedado reflejados en fotografías compartidas con sus seguidores. Aunque Guido mantiene un perfil mucho más discreto, su presencia forma parte del círculo personal del periodista y aparece de manera recurrente en su vida fuera del ámbito profesional.