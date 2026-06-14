No se salva nadie: la AEMET activa avisos en media España por la ola de calor para la que no estamos preparados

La AEMET activa avisos en media España por la ola de calor para la que no estamos preparados. Sera mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede ser clave, sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un cielo que puede traernos novedades importantes. Es hora de saber en todo momento qué es lo que puede pasar en unos días en los que quizás todo lo que nos estará esperando acabará marcando una diferencia importante. Estaremos muy pendientes de conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando en breve.

Es momento de poner en práctica este tipo de elementos que llegan y que pueden acabar de darnos algunas alegrías. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Con la llegada de una situación que puede complicarse por momentos. Será la hora de poner en práctica un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos por delante y pueden acabar siendo esenciales en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Nadie se salva de esta previsión del tiempo

Nos guste o no, estamos en verano, vivimos unos días en los que todo puede acabar siendo posible, con la mirada puesta a este giro importante de guion que quizás no esperaríamos tan pronto. Lo que nos estará esperando es algo para lo que no estamos del todo preparados.

Es hora de saber en primera persona qué es lo que nos estará esperando en estos días que hasta la fecha nadie hubiera visto llegar. Este tipo de elementos que nos estarán esperando son, en esencia uno de los cambios más importantes a los que nos enfrentamos.

Será el momento de saber qué es lo que puede pasar cuando tenemos por delante un giro de guion importante que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Tocará saber qué nos estará esperando en unas jornadas en las que tendremos que visualizar un importante cambio de tendencia para el que quizás no estamos del todo preparados.

Estos expertos se adelantan a todo y nos advierten del verano que vamos a tener por delante y que estará marcado por una situación que puede ser esencial que tengamos en mente.

Se activan los avisos por calor intenso de la AEMET en media España

Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que llegan a toda velocidad. Un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante y que pueden cambiarlo todo. Estaremos muy pendientes de un giro importante de guion que hasta el momento pensábamos que era pronto para visualizarlo.

Tal y como nos explica esta previsión de la AEMET el calor puede traer consigo algunas tormentas de tarde: «La presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera dejará un tiempo inestable en buena parte de la Península, quedando al margen los litorales, el suroeste y ambos archipiélagos. Se esperan nubes bajas en los litorales cantábrico y gallego y, durante la mañana, en el suroeste peninsular y el Estrecho. A partir del mediodía, se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior. Se esperan chubascos y tormentas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, las sierras del sureste y el este de las mesetas. Por el contrario, en los litorales del sur y del este, el suroeste peninsular y Baleares, se prevén cielos poco nubosos o despejados, y, en Canarias, cielos nubosos en el norte y despejados en el sur. Son probables las brumas matinales en el litoral gallego. Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada en la Península, de forma notable (más de seis grados) en los litorales del noroeste; en los litorales del sur subirán. Se podrán superar los 35-36 grados en el valle del Ebro y en la vega del Segura. Las mínimas subirán en el tercio este y bajarán en el resto. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el valle del Ebro y los litorales mediterráneos. En los archipiélagos no se esperan grandes cambios».

Las alertas se activarán en estas zonas: «Probables chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, las sierras del sureste y el este de las mesetas. Descenso notable (más de 6 grados) de las temperaturas máximas en los litorales del noroeste. Máximas superiores a 35-36 grados en el valle del Ebro y en la vega del Segura. El viento será flojo en general, con predominio de la componente oeste en el interior, en el norte y en el suroeste. Dominará el régimen de brisas en el Mediterráneo, salvo en el sureste, el litoral de Alborán y el Estrecho, donde soplará el poniente moderado. En Canarias, el viento, del norte, soplará flojo o moderado».