Cielo poco nuboso y más nubes altas en buena parte de la provincia, con chubascos dispersos y posible tormenta por la tarde, especialmente en el sistema Ibérico. Las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando máximas notablemente altas. Viento flojo variable, siendo más notable del sureste en la mitad oriental. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lentamente, dejando ver una jornada mayormente despejada en Zaragoza que promete calidez. Durante las primeras horas, las temperaturas comenzarán en un agradable 22°C, mientras la brisa suave del sureste, a unos 5 km/h, acaricia la piel. Aunque la mañana se presenta serena y sin posibilidades de lluvia, la sensación térmica podría jugar al alza, alcanzando los 37°C durante el apogeo de la tarde, donde la humedad podría sentirse algo más elevada y cargada.

Ya por la tarde, el sol se convertirá en un cómplice cálido y aunque hay un ligero riesgo de algún chubasco en la tarde-noche, las lluvias parecen esquivas. Con el sol despidiéndose tras el horizonte a las 21:38, disfrutar de las horas de luz se convertirá en un placer antes de dar paso a una noche más fresca, con temperaturas que descenderán en torno a los 20°C.

Calatayud: brisa fresca y aguaceros inminentes

La brisa fresca que recorre las calles de Calatayud esta mañana trae consigo un aire de inestabilidad, con nubes que comienzan a oscurecer el cielo. A medida que avanza el día, se espera que la lluvia haga su aparición, transformando el paisaje habitual en uno más sombrío y agitado.

Esta mañana, las temperaturas rondan los 19 grados, pero a medida que el sol se desplaza hacia el horizonte, se prevé un descenso notable, llegando a una máxima de 35 en un inicio que contrasta con una tarde noche donde el termómetro caerá hasta los 17. La probabilidad de lluvia alcanzará el 100% y con ráfagas de viento superiores a 30 km/h, es prudente llevar paraguas y vestirse adecuadamente para un día tumultuoso.

Tarazona: brisa suave con posibles lloviznas

La mañana se presenta con un tiempo templado y algunas nubes dispersas, aunque sin cambios relevantes en el ambiente. A medida que avance el día, es posible que surjan algunas lloviznas por la tarde, acompañadas de una brisa suave que podría aportar frescura.

Para disfrutar del día, es un momento ideal para pasear por las calles, aprovechar la tranquilidad y realizar actividades al aire libre, ya que la temperatura se mantendrá agradable. La jornada ofrece una oportunidad perfecta para disfrutar del bullicio de la ciudad y sus rincones encantadores.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET