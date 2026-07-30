La banca está firmando un semestre de oro y el de BBVA no iba a ser menos. La entidad cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 6.051 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

El buen comportamiento de los ingresos recurrentes, favorecidos por el dinamismo de la actividad crediticia, son algunos de los motivos del despegue de estos resultados, según ha comunicado este jueves la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejero delegado del banco vasco, Onur Genç los ha señalado de «sobresalientes», con un beneficio atribuido superior a los 6.000 millones de euros.

De hecho, su cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020; un incremento muy superior al de nuestros competidores, «lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa», añade Genç.

Más retorno para el accionista

Entre las cosas más reseñables, la entidad financiera ha anunciado que a mediados de la próxima semana comenzará la ejecución de un nuevo programa extraordinario de recompra de acciones, por un importe máximo de 2.000 millones de euros.

El primer tramo de la recompra ascenderá a 1.000 millones de euros y su ejecución comenzará el próximo miércoles, 5 de agosto. HSBC Continental Europe se encargará de ejecutar las compras en Cboe Europe, Turquoise Europe y Aquis Exchange, y a través del broker Kepler Cheuvreux, S.A., en el Mercado Continuo.

Se estima que este primer tramo finalice no antes del 14 de septiembre ni más tarde del 9 de octubre de 2026 y, en todo caso, cuando se alcance el importe monetario máximo o se adquiera el número máximo de acciones fijado, que asciende a 483.221.729 títulos.

Crecimiento global de la entidad

Los ingresos totales (margen bruto) entre enero y junio fueron de 21.159 millones de euros, un 17,3% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) se alzaron un 20,3% interanual, hasta los 15.164 millones de euros, y tuvieron una dinámica positiva en todas las áreas de negocio, especialmente en Turquía, México y América del Sur.

De su lado, las comisiones netas crecieron un 14%, hasta los 4.572 millones, impulsadas por los medios de pago, la gestión de activos y la mayor contribución del negocio de banca mayorista (CIB).

En cambio, el resultado de las operaciones financieras (ROF) contribuyó a los ingresos con 1.498 millones de euros con una evolución positiva de todas las áreas de negocio, lo que refleja una subida del 4,6% en comparación con el dato cosechado en el mismo periodo de tiempo el año anterior.

Por otro lado, el apartado contable de ‘otros ingresos y cargas de explotación’ restó 75 millones al conjunto de ingresos, frente a los 15 millones anotados entre los seis primeros meses de 2025.

Resultados que baten expectativas

Los gastos de explotación alcanzaron 8.000 millones de euros en el periodo, un 17,9% más en tasa interanual. No obstante, la entidad financiera ha detallado que esa tasa de crecimiento quedaría reducida al 14,5%, si se excluyen elementos no recurrentes en los gastos generales como la regularización del pago del IVA tanto en el segundo trimestre de 2025 como de 2026 y las salidas voluntarias de personal durante el presente ejercicio. Como resultado, el margen neto del Grupo se ubicó en los 13.159 millones de euros, lo que implica un alza del 17% respecto al primer semestre de 2025.

El deterioro de activos financieros se situó a cierre de junio de 2026 un 24,2% por encima del mismo periodo del año anterior, en un contexto de «fuerte crecimiento de la actividad».

Respecto a los datos del segundo trimestre estanco, el beneficio neto atribuido fue de 3.062 millones de euros (+11,4% interanual). De abril a junio, los ingresos totales fueron de 10.506 millones de euros (+20,6%), y el margen de interés se incrementó un 22,8% sobre el mismo periodo del año anterior, hasta los 7.627 millones de euros.

Mirada puesta en México

Por áreas geográficas, México permaneció como el principal país que contribuyó a los resultados (44,1% del total), con 2.979 millones de euros de beneficio, es decir, un 15,8% superior a hace un año. Además, la inversión crediticia aumentó un 9,9% en tasa interanual, tanto por «el dinamismo del crédito a empresas como por los segmentos minoristas», tal y como han detallado desde BBVA. Este crecimiento se trasladó al margen de intereses, que se elevaron un 16,3% hasta los 6.409 millones de euros.

En el caso de España –que supuso un 32,2% de las ganancias totales del grupo–, el beneficio también aumentó, aunque de un modo más moderado. Así, los resultados nacionales se alzaron un 2,3%, hasta los 2.172 millones de euros, mientras que el margen de intereses creció un 4,1%, hasta 3.346 millones de euros. A nivel nacional, la inversión crediticia se alzó un 7,4% en tasa interanual, gracias «al buen comportamiento de empresas y crédito al consumo y tarjetas».

De su lado, el beneficio en Turquía –que representó el 7,9% del total de BBVA– fue de 532 millones de euros (+29,1%) y en el resto de Latinoamérica –el 7,5% del total del resultado del grupo– ascendió un 33,6%, hasta los 556 millones. Así, Argentina registró un beneficio atribuido de 73 millones de euros; Colombia, de 175 millones; y Perú, de 194 millones.

En el área Resto de Negocios, destaca el crecimiento de la inversión crediticia (+52,5% interanual), impulsada por el negocio de CIB en Estados Unidos (EEUU), Europa y Asia. De es te modo, el beneficio atribuido alcanzó los 508 millones de euros (+60%), gracias a la buena evolución del margen bruto (+44,1%).

Golpe a las hipotecas de BBVA

Para el conjunto del banco, el balance a 30 de junio de 2026 arrojaba un total de activos valorado en 965.426 millones de euros, un 12,3% más que al cierre del pasado año. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela, excluyendo entidades de crédito, fueron de 509.424 millones de euros, un 10,6% más que a 31 de diciembre de 2025.

Dentro de este indicador, el volumen de los créditos a empresas creció un 13% a nivel Grupo, mientras que los préstamos a particulares registraron un incremento del 7%, siendo el hipotecario el que menor crecimiento se anotaba (+3,8%), hasta los 103.367 millones de euros.

Además, BBVA gestionaba fuera de balance 243.803 millones de euros de recursos de clientes, un 8,7% más que a la conclusión del año. Por un lado, contabilizaba bajo gestión 198.947 millones de euros en fondos y sociedades de inversión y carteras gestionadas, un 8,6% más, así como 36.354 millones de euros en fondos de pensiones, un 6% más.

El resto de recursos de clientes fuera de balance era de 8.502 millones, una cifra superior en un 23,6% a la cosechada en la última jornada de 2025. De la misma forma, registraba pasivos por valor de 901.635 millones de euros, con 532.981 millones de euros en depósitos de clientes, un 6,1% más que a cierre de año.

Al finalizar el semestre, el banco tenía contabilizados 15.976 millones de euros en préstamos de dudoso recobro. Por su parte, la tasa de mora se situó en el 2,6%, mejorando 30 puntos básicos frente a un año antes; y la de cobertura, en el 85%, cuatro puntos porcentuales por encima respecto a hace doce meses.

El retorno sobre capital tangible (RoTE) cerró el semestre en el 22,2% (1,8 puntos porcentuales más que a junio del pasado año), mientras que la ratio de capital CET1 se redujo en 44 puntos básicos, hasta el 12,9%, aunque rebasa el objetivo de entre el 11,5% y el 12%; y se mantiene muy por encima del requerimiento regulatorio mínimo –del 8,98%–.