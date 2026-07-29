Seguimos con la temporada de resultados, en una jornada marcada por la banca con dos de los grandes referentes españoles. CaixaBank lo hace superando las expectatativas del mercado.

En este sentido, CaixaBank cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 3.203 millones de euros, un 8,5% más que en el mismo periodo del año pasado, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles.

La entidad ha explicado que la mejora de los resultados se debe al «fuerte dinamismo de la actividad comercial» y que, entre enero y junio, ha mantenido un intenso ritmo de crecimiento del negocio, captación de clientes y nóminas, y una mejora sostenida en cuotas de mercado.

El consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, ha destacado el crecimiento de la actividad comercial y que el grupo obtuvo una rentabilidad del 18%: «Los resultados nos permiten mirar al futuro con confianza y seguir cumpliendo nuestra función principal: estar al lado de los clientes, apoyar a familias y empresas, y contribuir al progreso económico y social».

El banco ha explicado que alcanzó los 20,9 millones de clientes en España y Portugal, y que en junio contaba con 6,4 millones de nóminas domiciliadas en España, 210.000 más.

Ha añadido que ha logrado avances en las cuotas de mercado de nóminas, pensiones, depósitos de hogares, crédito al sector privado, seguros vida-ahorro y seguros de vida-riesgo, entre otras.

Ingresos de la banca

El margen de intereses se situó en 5.390 millones, un 2% más, por el crecimiento en volúmenes, y el banco ha destacado que el aumento de la actividad comercial generó un incremento de los ingresos por servicios (gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones bancarias), que alcanzaron 2.772 millones de euros (+7,4%).

En concreto, los ingresos por gestión patrimonial subieron un 12,1%, hasta 1.091 millones; los ingresos por seguros de protección, un 14,5%, hasta 658 millones, y las comisiones bancarias disminuyeron un 1,1%, hasta 1.023 millones, por las comisiones bancarias recurrentes, que bajaron un 2,4%.

Los ingresos de la cartera de participadas fueron de 229 millones, un 11,2% más, con un incremento de los resultados atribuidos por el método de la participación del 17,9%, hasta 173 millones, y una reducción de los dividendos del 5,5, hasta 55 millones.

El margen bruto (ingresos totales) se incrementó un 3,7%, con 8.338 millones a cierre de junio, y el margen de explotación, con 5.018 millones, se elevó un 3,2%.

Por su parte, los gastos de administración y amortización subieron un 4,5%, hasta situarse en 3.320 millones; la ratio de eficiencia (12 meses) cerró el periodo en el 39,6%, y el banco abonó 304 millones del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones (IMIC).

El credito ‘sano’ crece

La dinámica comercial permitió a CaixaBank alcanzar un volumen de negocio de 1,2 billones de euros en el primer semestre, un 7,8% interanual más.

La cartera de crédito sano alcanzó los 398.835 millones, un 8,2% más, con un incremento del 10,6% en el crédito sano en empresas, hasta 18.034 millones; del 6,7% en hipotecas, hasta 9.052 millones, y del 11,5% en consumo, hasta 2.519 millones.

Los recursos de clientes alcanzaron los 771.943 millones, un 7,6% más, y el banco ha destacado el aumento de los activos bajo gestión, que crecieron un 14,9%, hasta 216.741 millones, con crecimientos del 16,1% en patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y Sicavs y del 11,7% en planes de pensiones.

Los recursos en balance subieron un 5,6%, hasta 549.578 millones, mientras que las suscripciones netas en fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones sumaron 7.272 millones de euros, y los seguros de protección aumentaron un 11,8%, las primas de vida-riesgo, un 12,8%, y las de no-vida, un 11,2%.

Fortaleza financiera

La entidad ha asegurado que «mantiene su fortaleza financiera», con una intensa generación orgánica de capital y amplios niveles de liquidez», y que sigue mejorando la calidad crediticia, con una reducción de la morosidad hasta situarse por debajo del 1,8%.

El saldo de dudosos descendió hasta 7.839 millones de euros (785 millones menos en el año), lo que permitió que la ratio de mora se situara en el 1,78%, 29 puntos básicos menos que a cierre de 2025.

Los fondos para insolvencias situaron la cobertura en el 81% y el coste de riesgo de los últimos 12 meses era del 0,24%.

Por otro lado, la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) se situó en el 12,5%, por el impacto extraordinario de 20 puntos básicos del programa de recompras de 500 millones anunciado en abril, y el banco ha explicado que, sin este extraordinario, habría aumentado en 16 puntos básicos.

Por su parte, los activos líquidos totales ascendieron a 165.763 millones y el Liquidity Coverage Ratio del Grupo (LCR) era del 184%, «mostrando una holgada posición de liquidez y muy por encima del mínimo requerido del 100%».