Muere el expresidente de La Caixa Josep Vilarasau a los 95 años

El expresidente de La Caixa Josep Vilarasau ha fallecido este martes a los 95 años. Vilarasau fue director general de La Caixa entre 1976 y 1999, momento en el que fue nombrado presidente de la entidad y de la Fundación La Caixa.

Previamente, Vilarasau fue director general de Política Financiera del Ministerio de Hacienda.

En 1976 cuando entra a La Caixa, la Caja de Pensiones era una entidad de ahorro pequeña, provinciana, desconocida y sin ninguna influencia. Sus compañeros de Madrid no podían entender cómo Vilarasau cambiaba el centro financiero y político por aquella entidad.

Apuesta del ingeniero

Pero Vilarasau, ingeniero, profesor de economía con el bagaje de su paso por Manchester, dejó claro su interés por la entidad. Con la precisión del ingeniero había estudiado meticulosamente la caja y de ahí el impulso que vino después.

Bajo su dirección, La Caixa realizó la expansión territorial fuera de Cataluña, adoptó un modelo bancario de negocio y compró participaciones accionariales significativas en empresas como Telefónica o Repsol, entre otras.

En 1999 asumió la presidencia de La Caixa y de la Fundación La Caixa, culminando una etapa clave en la historia del grupo.