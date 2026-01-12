El Patronato de la Fundación La Caixa ha resistido las presiones del Gobierno central y de los nacionalistas catalanes, como adelantó OKDIARIO, y ha acordado este lunes por unanimidad la reelección como presidente de Isidro Fainé, y de Javier Godó como vicepresidente, informa en un comunicado.

Asimismo, el Patronato ha acordado la renovación del cargo de patrono de Isidro Fainé, Javier Godó, José María Álvarez-Pallete, Luis Carreras, Isabel Estapé, María Isabel Gabarró, Eugenio Gay, Francesc Homs y Pablo Isla, en todos los casos por el periodo estatutariamente establecido de cuatro años, es decir, hasta 2030.

También ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Baldiri Ros como patrono de la Fundación La Caixa, el mayor holding industrial y financiero de España, a propuesta del Institut Agrícola Català de Sant Isidre, por un plazo de dos años.

Baldiri Ros se incorporará al Patronato a partir de su próxima sesión en sustitución de Xavier Brossa, propuesto en su día por la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (Sebap), cuyo mandato finaliza: Ros accede al Patronato dentro del turno rotatorio que los estatutos de la Fundación La Caixa reservan a sus entidades fundadoras.

El Patronato de la Fundación ha aprobado también las cuentas del ejercicio 2025, en el que ha destinado un total de 655 millones de euros a su actividad de obra social; la Fundación atendió el año pasado a cerca de 250.000 beneficiarios en España y Portugal a través de sus programas de intervención social directa.

Desde su transformación en Fundación Bancaria en 2014, la Fundación ha destinado 6.150 millones de euros al desarrollo de iniciativas sociales, de investigación, becas y cultura con el objetivo de contribuir a la mejora de toda la sociedad y especialmente de los colectivos más vulnerables.

El máximo órgano rector también ha aprobado el presupuesto de la Fundación para 2026, que alcanzará «la cifra récord» de 710 millones de euros, un 8,4% más que el año anterior; desde 2014, el presupuesto anual de la entidad se ha incrementado un 63,3%.

Plan estratégico

El nuevo presupuesto para 2026 va en línea con lo establecido en el Plan Estratégico 2025-2030 de la Fundación presentado el pasado mes de junio, y que prevé que la entidad invierta más de 4.000 millones de euros hasta 2030 para impulsar la transformación social.

«Me gustaría agradecer al Patronato la confianza que ha vuelto a depositar en mí para presidir la entidad. Considero que la vida es servicio, y en este sentido es un verdadero honor poder seguir dando continuidad a un proyecto que, desde la independencia de actuación que le otorgan sus más de 120 años de historia, se mantiene fiel a sus principios», ha dicho el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé.

Fainé, de 83 años, ha destacado, asimismo, la «vocación de servicio a la sociedad y a las personas en situación de mayor vulnerabilidad», al tiempo que ha asegurado que, con el nuevo presupuesto aprobado para 2026, la Fundación La Caixa redobla sus esfuerzos para atender a más colectivos y personas, especialmente en el ámbito social, en sus palabras.

Lo hace, ha añadido Fainé, «en un momento en que los índices de pobreza y desigualdad siguen creciendo, no sólo en España y Portugal, sino en todo el mundo».

Transformación social

Del total de la inversión prevista para este 2026, cerca del 60%, más de 415 millones de euros, se destinará al desarrollo de programas de transformación social, como CaixaProinfancia, que tiene por objetivo combatir la pobreza infantil, y los proyectos de integración laboral para colectivos vulnerables Incorpora y Reincorpora.

También estará destinada al Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que pretende mejorar la calidad de la atención a las personas que se encuentran en el final de su vida; o el programa de Personas Mayores, dirigido a fomentar la participación social de este colectivo; así como al programa EduCaixa, que promueve la transformación educativa.

Investigación

Por su parte, el área de investigación y becas tendrá una dotación de 147 millones de euros, un 20% del presupuesto total; en este ámbito destacan las convocatorias de apoyo a proyectos de investigación médica CaixaResearch de Investigación en Salud y CaixaImpulse de Innovación, así como el desarrollo del CaixaResearch Institute, centro de referencia en el ámbito de la inmunología, y el programa de Becas, que otorga becas de grado, posgrado, doctorado y posdoctorado a estudiantes excelentes y de colectivos vulnerables.

Otro 20% de la inversión total (147 millones de euros), se destinará a iniciativas de divulgación de la cultura y de la ciencia a través de la red de centros CaixaForum, el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, las exposiciones itinerantes y la programación de conciertos y conferencias, así como CaixaForum+, la plataforma audiovisual propia de la Fundación La Caixa.

En 2026, la Fundación tiene previsto invertir alrededor de 50 millones en el desarrollo de «grandes proyectos emblemáticos» como son el CaixaResearch Institute, que está previsto que abra sus puertas en 2026 y será el primer gran centro de investigación transversal e interdisciplinar especializado en inmunología de las enfermedades en España y un centro de referencia mundial.

También destacan el CaixaForum de Málaga, cuyas obras se iniciarán este año, y el Centro ArtHub en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), un nuevo centro que reunirá y dinamizará el conjunto de obras de la Colección Fundación ‘la Caixa’ de Arte Contemporáneo.