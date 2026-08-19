Bob Dylan (85 años), músico y premio Nobel de Literatura: «Ser famoso puede ser una gran carga. Jesucristo fue crucificado porque se hizo notar. Entonces yo desaparezco a menudo»

A sus 85 años, Bob Dylan sigue siendo una de las figuras más enigmáticas e influyentes de la música. El músico y premio Nobel de Literatura ha reflexionado sobre el precio de la fama y su tendencia a mantenerse al margen: “Ser famoso puede ser una gran carga”. Para Dylan, desaparecer de vez en cuando es también una forma de protegerse de la exposición constante.

Esta frase del músico compara el escrutinio público con el destino de Jesucristo para ilustrar cómo la atención masiva puede llegar a ser destructiva. Desde los 60, se ha resistido a ser el líder espiritual que sus seguidores andan buscando, priorizando su libertad creativa y siempre ha tratado de evitar dar explicaciones a la prensa.

Además, advierte de que el público suba a un pedestal a ciertas figuras. En cambio, él sugiere que para seguir creando de forma auténtica necesita aislarse del ruido exterior y reivindica que la privacidad sea una necesidad vital y no un capricho. Del mismo modo, plantea que destacar tenga un coste alto, por lo que una retirada estratégica es un mecanismo de defensa.

Bob Dylan

Bob Dylan nació el 24 de mayo de 1941 en Minnesota y es un músico, compositor, cantante y poeta. Es una de las figuras más importantes de la música popular a nivel mundial, al revolucionar las letras de las canciones con política, filosofía y crítica social. Llegó a fusionar el folk con el rock, abriendo camino a otros grupos y redefinió la figura del cantante moderno.

Es el único artista en recibir un Premio Nobel de Literatura en 2016, además de premios Óscar y 12 galardones del Grammy. Del mismo modo, está en el Salón de la Fama del Rock and Roll por su influencia histórica; tiene una mención honorífica por su profundo impacto en la cultura y la música; tiene la Medalla Presidencial de la Libertad (la máxima condecoración civil de Estados Unidos) y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes por su trayectoria.