El BOE lo aclara: lo que va a pasar con el servicio militar para los nacidos en 2008 en España y es inminente

Cumplir dieciocho años es un momento clave en la vida de cualquier joven, pero para la generación nacida en el año 2008, la llegada a la mayoría de edad ha venido acompañada de un mar de dudas y rumores en redes sociales. En las últimas semanas se ha especulado sobre una supuesta vuelta del servicio militar obligatorio en España, avivando la inquietud de miles de familias.

Ante la desinformación y la incertidumbre generada, el Boletín Oficial del Estado vuelve a dejar clara cuál es la postura real del Gobierno y qué ocurrirá exactamente con los jóvenes que alcanzan los dieciocho años.

Qué dice realmente el BOE sobre la vuelta de la ‘mili’

La respuesta oficial es contundente y no deja lugar a la duda: el servicio militar obligatorio no regresa a España. La ‘mili’ quedó suspendida de forma definitiva en el año 2001, momento en el que el país pasó a un modelo de Fuerzas Armadas totalmente profesionalizado. Ninguna norma reciente publicada en el boletín oficial plantea restablecer esta obligación para los ciudadanos.

Lo que sí recoge el BOE de forma periódica son las convocatorias anuales de acceso a las Fuerzas Armadas y a la escala de reservistas voluntarios. Estas publicaciones administrativas son completamente habituales y están dirigidas exclusivamente a aquellas personas que, de manera libre y voluntaria, deciden iniciar una carrera en el Ejército o colaborar con las Fuerzas Armadas.

Qué cambia para la juventud que cumple 18 años

Para los jóvenes nacidos en 2008 que cumplen la mayoría de edad, la situación legal se mantiene exactamente igual que para las promociones anteriores. No existe ningún tipo de alistamiento forzoso ni obligación legal de incorporarse a filas, por lo que la juventud puede continuar con sus estudios, su formación o su incorporación al mercado laboral con absoluta tranquilidad.

En definitiva, las alarmas generadas en las redes sociales son desinformaciones o malas interpretaciones de las convocatorias habituales de empleo público. La legislación española garantiza que el acceso al estamento militar siga siendo una opción profesional estrictamente voluntaria para todos los ciudadanos.