Uno de los libros más importantes del año: una novela inmensa que huele a clásico

Esta semana, en recomendaciones literarias de OKDIARIO, proponemos uno de los libros más importantes publicados este 2026. Una obra inmensa en todos los sentidos que supone una experiencia intensa y única para el lector. Ojo, puede que no sea una novela para todos los públicos, pero puedo asegurar que se lee fácilmente, que entretiene y que tiene varios de los personajes mejor creados de los últimos años.

‘La piel hembra’ de Elaine Vilar Madruga, (Editorial Barrett)

Sinopsis oficial: Todas las mujeres de un pueblo perdido en las montañas experimentan una extraña calentura y, una noche, sintiéndose llamadas por dios, se escapan de sus casas y sus maridos para regresar a la mañana siguiente recubiertas de un polvo dorado y embarazadas. Todas afirman ser la madre del nuevo mesías. Así comienza La piel hembra, la obra más ambiciosa de Elaine Vilar Madruga, que despliega un universo propio, donde lo fantástico y lo inquietante se entrelazan con un lirismo intenso y una rabia latente.

Una epopeya contemporánea descomunal que cuestiona todos los roles sociales y el poder establecido, así como aporta una nueva visión sobre los conceptos de identidad, memoria, fe, patria o muerte.

Opinión: Hacía mucho que no hacía un viaje lector del tamaño y la intensidad de La piel hembra. Todavía no lo he terminado y pienso que a su joven autora, la cubana Elaine Vilar Madruga, ya no le puede quedar nada más que escribir porque, después de semejante bestialidad, ¿qué puede ser lo siguiente?

La piel hembra es realismo mágico en su total plenitud. Una fábula repleta de mujeres más viejas que las montañas, muertos que fingen estar vivos, niñas milagrosas, militares que coleccionan cabezas, locos que están cuerdos y mesías alcohólicos y pueblos fantasmales que se llevan tus recuerdos.

La novela es épica, emocionante, escrita con rabia y precisión, pero por muy inverosímil que pueda parecer la propuesta, está tan bien construida y narrada que es imposible desengancharse. Un libro al que le queda muchísimo camino que recorrer y que huele a futuro clásico de la literatura.