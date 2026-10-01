El momento más repugnante de Los Javis en La Sexta: «Cómete los huevos»

Este miércoles 30 de octubre, Javier Calvo y Javier Ambrossi han sido los invitados principales del programa de La Sexta Cara al show. Los Javis han ido a promocionar La bola negra, su última película, que está siendo todo un fenómeno social y que promete llevar a España hasta lo más alto de los Oscar. Los cineastas han hablado del rodaje, de su separación como pareja y se han sometido a un juego que casi les hace vomitar.

Marc Giró ha recuperado para la ocasión un juego que ya estrenaron Berto Romero y Judit Martín en la anterior temporada. Pizza hot parece sencillo sobre el papel: si no quieres contestar a una pregunta, toca comer. El problema es lo que lleva la pizza. Y, en este caso, el menú ha empezado con testículos de cabrito y va empeorando ronda tras ronda, con sesos de vaca, grillos y chile habanero incluidos.

La primera víctima ha sido Javier Calvo. Los testículos de cabrito ya estaban sobre la mesa cuando Giró le ha preguntado: «¿Cuál de vuestras competidoras para representar a España en los Oscar te parece peor película: Los domingos o El ser querido?». Javi ha decidido esquivar la respuesta y acercarse peligrosamente al plato. Javier Ambrossi le ha gritado: «Cómete los huevos». Calvo ha hecho lo posible para contener las náuseas mientras comía.

La siguiente pregunta ha sido para Ambrossi: «Ordena estos cantantes de mejor a peor actor: Guitarricadelafuente, Amaia y Albert Pla». Ante la perspectiva de tener que mojarse, ha preferido tirar de menú y agarrar un testículo, dejando los sesos a un lado.

«Teníamos que haber ido a donde Ferreras», ha lamentado Calvo cuando el turno ha cambiado de nuevo. Ambrossi le ha preguntado a Giró: «¿Dónde cobrabas más: en RTVE o en laSexta?». El presentador ha contestado: «Lo voy a contestar: en RTVE».

Llegaron unos grillos para la pizza y Ambrossi ha vuelto a enfrentarse a una pregunta comprometida: «¿Quién ha sido tu mejor amante hasta hoy?». Giró ha decidido echarle un cable: «No me importa que digas… ¿Estamos grabando? No me importa que digas que he sido tu mejor amante». Ambrossi le ha seguido el juego y ambos terminan dándose un beso.

«¿Quién es la persona más famosa que te he tirado los trastos?», le han preguntado a Calvo La respuesta ha llegado sin pestañear: «Marc Giró».

Problemas con Madonna

Entre otras cosas, los Javis han hablado de Madonna. Los directores han reconocido que han llegado a atravesar un «momento difícil» con ella: «Pero ahora hemos retomado el contacto». Calvo ha añadido que «Tengo un WhatsApp de Madonna del otro día».

La separación de los Javis

Como ya se sabía, Calvo y Ambrossi se separaron como pareja durante el rodaje de La bola negra; ambos han hablado de eso sin ningún pudor y han asegurado que siguen trabajando juntos, se siguen viendo y, sobre todo, siguen queriéndose.