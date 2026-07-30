El PP plantea endurecer el indulto para ex cargos públicos con la aprobación de dos tercios del Congreso

El PP plantea una reforma de la ley de indulto de 1870 para endurecer la concesión de esta medida de gracia por parte del Gobierno, de forma que sólo pueda ser otorgada a un cargo público en activo o que lo fuera el pasado si así lo autoriza una mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados.

El partido de Alberto Núñez Feijóo tiene presentada esta reforma en la Cámara Baja en forma de proposición no ley para su debate y votación ante el Pleno del Congreso y ante la Comisión de Justicia.

Fue en agosto de 2025, hace casi un año, cuando el Grupo Popular capitaneado por Ester Muñoz registró esta iniciativa para que la Cámara Baja emplace al Gobierno a presentar «un proyecto de ley que modifique la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, que prohíba indultar a quienes han cometido delitos relacionados con el terrorismo, la corrupción, los ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional y los cometidos contra menores».

Junto a ello, el texto también reclama al Ejecutivo «reforzar la tramitación con la participación del Congreso de los Diputados cuando quien se pretende indultar ocupe o haya ocupado responsabilidades políticas».

En la exposición de motivos, el PP explica que su apuesta de reforma pasa aquí por el siguiente planteamiento: «Si las personas en cuyo favor se está tramitando un indulto ocupan o han ocupado responsabilidades públicas, debería reforzarse dicha tramitación mediante la autorización por una mayoría cualificada de dos tercios en el Congreso de los Diputados».

De esta forma, los polémicos indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido a tres condenados por corrupción no habrían podido salir adelante. Es el caso de la medida de gracia acordada en el último Consejo de Ministros para Laura Borrás, ex presidenta del Parlamento de Cataluña y de Junts; o Juan Fernández, ex alcalde socialista de Linares (Jaén).

Bolaños nunca me contestó. Hoy sabemos por qué. Para el Sanchismo no hay rehabilitación posible: el mismo día que aprueban una ley de Integridad Pública para tapar que ya van por 123 imputados, indultan a 3 condenados por corrupción. Las urnas no indultarán al sanchismo. https://t.co/e9uNQaKh64 — Cuca Gamarra (@cucagamarra) July 29, 2026

Asimismo, el PP registró el pasado lunes otra proposición no de ley «contra la corrupción económica, política, institucional y moral del Gobierno» para su debate y votación en el Pleno del Congreso, donde también insta a endurecer la concesión del indulto.

En concreto, este texto, llamado a convertirse en un mandato parlamentario al Gobierno si saliera adelante, fue presentado en rueda de prensa en Génova por Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular.

Uno de los puntos de esta iniciativa pretende emplazar al Ejecutivo a «remitir a la Cámara una propuesta de modificación de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, que prohíba indultar a quienes han cometido delitos relacionados con el terrorismo, la corrupción, los ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional y los cometidos contra menores y a quienes ocupando altas responsabilidades públicas hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones».

A través de las redes sociales, Gamarra ha criticado la concesión del indulto por parte del Gobierno a la separatista Laura Borrás y al ex alcalde socialista de Linares recordando el silencio del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuando le preguntó en el Congreso el pasado junio en sesión de control si se comprometía a «no indultar a ningún dirigente socialista condenado, a ningún familiar de Sánchez, a ningún Ábalos ni a ningún ex fiscal general del Estado». «Estar con la Justicia es no indultar la corrupción», le advirtió Gamarra entonces.

Ahora, la vicesecretaria del PP ha recordado que «Bolaños nunca me contestó. Hoy sabemos por qué. Para el sanchismo no hay rehabilitación posible: el mismo día que aprueban una ley de Integridad Pública para tapar que ya van por 123 imputados, indultan a 3 condenados por corrupción. Las urnas no indultarán al sanchismo», ha subrayado.