El Supremo condena al fiscal general a 2 años de inhabilitación por filtrar el correo contra Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar el correo contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La condena por este delito de revelación de datos reservados ha sido dictada por una mayoría aplastante de los miembros del tribunal: cinco votos a favor y dos en contra.

Además de la inhabilitación, el Supremo le ha impuesto que indemnice a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, con 10.000 euros por los daños morales ocasionados. Asimismo, tendrá que pagar una multa de 7.300 euros. Al ser condenado, también tendrá que cargar con las costas del juicio, incluyendo las de la acusación particular.

El sentido del fallo ha sido anunciado este jueves al filo de las dos de la tarde y ya ha sido comunicado al condenado. Esta sentencia histórica está todavía pendiente de redacción y surtirá efectos a partir de su notificación. La resolución contará con dos votos particulares discrepantes de las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García.

De hecho, esta última era la ponente de la sentencia, pero finalmente ha asumido su redacción el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta.

En el juicio ha habido siete acusaciones personadas, que pedían entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 de inhabilitación. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado reclamaban la absolución de García Ortiz, defiendiendo que no se ha producido delito alguno. Asimismo, el Ministerio Público alegaba presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.

García Ortiz filtró el correo

García Ortiz filtró el correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía en su nombre dos delitos contra a Hacienda en busca de un pacto que le fuese beneficioso.

En su declaración, que tuvo lugar en la penúltima sesión del juicio, el fiscal general, sólo respondió a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado y esgrimió que él no filtró el email que perjudicaba al novio de la presidenta madrileña. García Ortiz quedó sin explicación sobre el borrado de sus mensajes de WhatsApp de los días de la polémica filtración de correos electrónicos sobre la pareja de Ayuso: «No sé lo que hice».