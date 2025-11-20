Condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo | Última hora, cuál es la pena y reacciones a la sentencia

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación. El Alto Tribunal le atribuye un delito de revelación de datos reservados, en relación a la filtración del correo electrónico del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia con el favor de una aplastante mayoría: cinco votos con sólo dos en contra. La sentencia recoge también que Álvaro García Ortiz tendrá que indemnizar a Alberto González Amador por filtrar el correo de su abogado en relación a su negociación con Hacienda. El fiscal general deberá pagar 10.000 euros al novio de Ayuso por los daños morales ocasionados.

Además, a García Ortiz se le ha impuesto una multa de 7.300 euros y, al resultar condenado, también deberá cargar con las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular.

Cuál es la pena para el fiscal general del Estado

El fiscal general del Estado tendrá que cumplir dos años de inhabilitación, una pena que implica además una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales.

La reacción de Óscar lópez

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, no ha querido comentar la sentencia contra el fiscal general del Estado y aseguraba: «Voy a morderme la lengua y ser prudente».