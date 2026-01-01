Comprobar Lotería Nacional: resultado y número premiado hoy, jueves 1 de enero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado está celebrando el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 1 de enero de 2026. En tan solo unos momentos podrás comprobar el número premiado y el resultado que se llevará el bote de la Lotería Nacional hoy.

Los sorteos de la Lotería Nacional se celebran cada jueves a partir de las 21:00 horas y los sábados entre las 13:00 y las 14:00 horas,