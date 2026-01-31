Lo que llega en febrero no es normal y Jorge Rey manda un aviso: «Hablamos de…»

Jorge Rey manda un aviso ante lo que llega en febrero, no es normal, será mejor que nos preparemos para un tiempo que nos trae novedades importantes. Las cabañuelas se han convertido en el elemento que nos ha dado alguna que otra sorpresa del todo inesperada. El joven que en su día predijo las cabañuelas ha sido uno de los que nos ha dado un cambio importante guion en estos momentos en los que todo puede ser posible.

Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Este invierno parecerá que nos acompañará en unos momentos en los que todo puede ser posible. Es momento de estar pendientes de un mes de febrero que está a la vuelta de la esquina y que puede acabar siendo lo que nos afectará de cerca. Este enero se despide con un nuevo temporal a las puertas y lo que llega puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será lo que nos marcará de cerca, en estos días en los que todo puede ser posible.

Lo que llega en febrero no es normal

No es normal lo que llega en febrero, estaremos pendientes de un cambio importante que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Sin duda alguna, estaremos muy pendientes de un cambio que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Un cambio que puede ser esencial en estos días que nos acompañarán y que podrían convertirse en la antesala de algo más. Con ciertos elementos que pueden convertirse en una amenaza para todos. Después de unos días en los que el frío y la nieve se han hecho que se convierta en un problema de fuerza mayor.

Este mes de febrero podremos empezar a ver que estas nevadas intensas que nos han acompañado en enero se trasforman en un mes en el que las lluvias abundantes pueden acabar siendo un problema. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo será posible.

Con lo que, estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha no pensábamos que fueran tan peligrosos.

Manda un aviso Jorge Rey

Las redes sociales de Jorge Rey arden por completo ante la llegada de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que nos están esperando. Nos explica: «hablamos de una dana que bajará las temperaturas y producirá lluvias que, hacia el 11 y 12, podrían llegar hasta el Mediterráneo. Serán posibles fuertes tormentas, que irán a menos hacia el 17 y 18 de febrero».

De momento, vamos a empezar el mes de febrero con una advertencia de la AEMET ante lo que puede pasar en estas próximas jornadas: «Se espera la entrada por el oeste de una masa templada y húmeda y el posterior paso de un frente que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas en la Península, débiles en la fachada mediterránea, poco probables en el noreste peninsular y no se esperan en Baleares, sureste y Melilla. Serán más persistentes en el oeste peninsular y no se descarta que localmente fuertes y acompañadas por tormenta en el oeste de Galicia. Nevará en montañas de la mitad norte a una cota 1100/1300 metros subiendo rápidamente a 2000m en el centro y durante la tarde a 1600/1800m en Pirineos. En Canarias, nuboso en el norte de las islas con posibles lluvias débiles e intervalos nubosos en el resto durante la tarde con predominio de la nubosidad alta. Probables bancos de niebla y brumas matinales en la vertiente atlántica y el resto del día brumas en zonas amplias de las dos mesetas. Temperaturas máximas en ascenso en la Península y Baleares, débil en general excepto en el extremo norte. Por otro lado, las mínimas descenderán de forma ligera en el tercio este y ascenderán también débilmente en el resto peninsular y Baleares. En Canarias pocos cambios con predominio de ligeros descensos. Heladas débiles en las montañas de la mitad norte y del sureste, moderadas en el Pirineo. Viento de componente sur y suroeste en la Península y Baleares, flojo en el noreste y con intervalos de moderado en el resto peninsular y en las islas. Soplará moderado en los litorales con intervalos de fuerte en los de Galicia. En Canarias viento del noreste moderado rolando a noroeste y norte y amainando en las horas centrales del día». Tocará estar pendientes de un tiempo que nos trae importantes novedades en estas próximas jornadas.