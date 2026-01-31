Las lluvias más intensas están a punto de llegar y METEOCAT lo confirma: Barcelona en alerta a partir de este día

Barcelona está en alerta a partir de este día, las lluvias más intensas están a punto de llegar a partir de este día, Meteocat no duda en empezar a prepararnos para lo peor. Será mejor que empecemos a pensar lo que está por llegar, no sólo será la lluvia uno de los riesgos más importantes del fin de semana, en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser clave en estas próximas jornadas que nos están esperando. Tenemos que empezar a prepararnos para un importante cambio que puede ser esencial.

Este fin de semana estaremos pendientes de unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que hacemos planes el fin de semana, tocará empezar a prepararse para lo peor, en estos días en los que cada detalle cuenta, es hora de saber qué nos dicen los mapas del tiempo. Quizás tengamos que empezar a cambiar de planes ante una previsión del tiempo que no trae buenas noticias.

Meteocat confirma que las lluvias más intensas están a punto de llegar

Están a punto de llegar las lluvias más intensas, en estos días en los que cada detalle cuenta, podemos enfrentarnos a una situación que puede ser del todo inesperada. Esta semana hemos tenido una serie de peculiaridades que serán claves y sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Un cambio que puede acabar convirtiéndose en una dura realidad en estos días que tenemos por delante y que acabarán marcando un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es momento de apostar claramente por una situación del todo inesperada en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante y que puede convertirse en la antesala de algo más. Una situación que puede convertirse en un problema para aquellos que tienen por delante algunas peculiaridades. Es hora de apostar claramente por un cambio de situación que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de Meteocat no dudan en lanzar una importante alerta que puede cambiarlo todo, en estos días en los que el invierno nos demuestra que está muy activo.

Está en alerta Barcelona a partir de este día

A partir de este día será mejor que nos preparemos para sacar el paraguas y el abrigo, lo que nos está esperando es un importante cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante. La situación puede complicarse por momentos en estos días que nos están esperando.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En el Pirineo, muy nuboso o cubierto con precipitaciones localmente persistentes. En el resto, nuboso a primeras horas, con probabilidad de precipitaciones débiles en el cuadrante nordeste y sin descartar de manera aislada en el resto, remitiendo durante la mañana y tendiendo a poco nuboso. Cota de nieve en torno a los 800-1300 m, con nevadas significativas en el valle de Arán. Temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso o descenso ligero. Heladas débiles en el Pirineo. Viento moderado a fuerte de componente oeste, con rachas muy fuertes en el Pirineo y en la mitad sur; en el resto, viento flojo a moderado de componente oeste». Siguiendo con la misma previsión: «Nevadas significativas en el valle de Arán por encima de los 1200 m. Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en el Pirineo y mitad sur».

La previsión para el resto de España no es mucho mejor: «Se prevé que el tiempo en la Península y Baleares siga marcado por la circulación atlántica, por el paso de líneas post-frontales en la primera parte del día y, a partir del mediodía, la entrada de altas presiones por el suroeste que aportará una estabilidad transitoria. Se esperan cielos nubosos o cubiertos con predominio de nubosidad baja y precipitaciones en la mayor parte del tercio norte, donde pueden ir acompañadas de tormentas aisladas y granizo menudo, así como en regiones de montaña del resto de la Península, principalmente del sureste, meseta y norte de Baleares, sin descartarse en el resto a excepción de en litorales del este y sureste peninsular. Los mayores acumulados se esperan en el Cantábrico oriental, Pirineo occidental y zonas de la Bética oriental. Posibilidad de tormentas de madrugada al sur de Baleares que pueden afectar a las islas. Nevará en montañas de la mitad norte y zonas aledañas a una cota de 700/1000m al principio subiendo al final hasta 1200/1400m, con mayores acumulados en cotas altas. No se descarta nieve en zonas altas de Mallorca al final del día. En Canarias, nuboso en Lanzarote y Fuerteventura, tendiendo a poco nuboso, y en el norte de las islas montañosas, con posibilidad de lluvias débiles. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Las temperaturas máximas aumentarán en el noroeste peninsular, con descensos en el resto más intensos en el este y Baleares. Mínimas en descenso en la Península y Baleares excepto en el oeste de Galicia y noreste de Cataluña con ligeros ascensos. Pocos cambios térmicos en Canarias. Heladas débiles en regiones de montaña de la mitad norte, moderadas en el Pirineo».